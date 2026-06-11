La reacción de Pedro Sánchez al espectáculo en la Sagrada Familia

La visita del papa León XIV a España, en directo: el pontífice deja Barcelona y viaja hasta Canarias para continuar con su viaje
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Las PalmasEn el puerto donde comienza el sexto día del viaje de León XIV a España, al lema de su visita pastoral, "Alza la mirada", le han añadido: "y acoge". Es un buen adelanto del discurso que se espera en Canarias de un papa que no ha parado de lanzar mensajes sobre la dignidad de los migrantes.
Robert Prevost llega este jueves al muelle de Arguineguín para cumplir la promesa que su antecesor, Francisco, hizo a Canarias, conmovido por las miles de vidas que se estaban cobrando las travesías en cayuco y por la respuesta de las islas a un desafío humanitario enorme, con rescates que algunas semanas se contaban por decenas.
La visita por sí sola es histórica, pues nunca antes un papa había estado en Canarias, pero, además, tanto la Conferencia Episcopal como el Vaticano han resaltado que el acto de Arguineguín es uno de los momentos centrales del viaje de León XIV a España.
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La salida de León XIV del Palacio Episcopal en dirección al Aeropuerto de Barcelona
El papa ha salido este jueves sobre las 7.45 horas del Palacio Episcopal en dirección al Aeropuerto de Barcelona-El Prat para volar a Gran Canaria, donde culminará su viaje a España. Lo ha hecho después de dos días en Barcelona, y después de bendecir este miércoles por la noche la Torre de Jesucristo de la Sagrada Família.
La visita del Pontífice a Canarias supone la culminación de un compromiso que dejó pendiente su predecesor, el papa Francisco, quien expresó su deseo de viajar al archipiélago para conocer la realidad migratoria.
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¿Quién acompañará al papa en su viaje a Canarias?
En Arguineguín, el papa estará acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. La presencia de Sánchez ha suscitado críticas desde los dos partidos principales que sustentan al Gobierno canario (Coalición Canaria y PP), que no han tardado en recordar que es la primera vez que pisa ese muelle en casi siete años de crisis migratoria.
Clavijo ha procurado apartarse de esa polémica. En su día, le agradeció en Roma a Francisco que hiciera que el mundo entero mirara hacia los cayucos de Canarias y ahora espera que León XIV contribuya a que no se olvide la situación de las islas, justo en la semana en la que entra en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Todo listo en el puerto de Arguineguín para la llegada del papa
La Iglesia Canarias ha colgado en el puerto de Arguineguín un letrero con el nombre con el que quiere que se le recuerde a partir de ahora: "Puerto Esperanza", que alude a los anhelos que impulsan a todos los que llegan vivos a tierra y al trabajo que los servicios de emergencia hacen allí.
El motivo por el que el papa se desplaza hasta el puerto de Arguineguín
Ante el reto logístico que suponía desplazarse a El Hierro, el pontífice ha elegido para recordar a los que nunca llegaron el otro punto caliente de la migración en Canarias: el puerto de Arguineguín, escenario de cientos de rescates durante años y de un episodio que hizo que lo bautizaran como "el muelle de la vergüenza", con más de 2.300 personas hacinadas allí durante días en el otoño de 2020.