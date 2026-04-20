El deportista se encuentra en cuidados paliativos tras el empeoramiento de una enfermedad

El excentrocampista grancanario debutó en la Unión Deportiva Las Palmas en el año 1997

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El exjugador de la UD Las Palmas y Universidad CF, Ángel Sánchez Armas, de 49 años, se encuentra en estado crítico, tratando de luchar por su vida.

El deportista, que fuese entrenador de equipos canarios como UD Vecindario, Villa de Santa Brígida, Estrella o Las Palmas C, se encuentra en cuidados paliativos tras el empeoramiento de una enfermedad contra la que lleva un tiempo luchando, según recoge El Periódico.

Debutó en la UPD en 1997

La noticia ha causado gran conmoción en el mundo del fútbol. El excentrocampista grancanario debutó en la Unión Deportiva Las Palmas en el año 1997, con Paco Castellano, con una victoria ante el Toledo en 2ªA. Jugó 34 partidos oficiales en el club. En toda su vida deportiva, disputó 415 partidos oficiales y anotó 91 goles.

Finalmente colgó las botas en el San Antonio y dio el salto a los banquillos, donde ha pasado por diferentes equipos hasta que su enfermedad se lo ha permitido.