Ha ocurrido durante la tradicional suelta de toros en Huamantla, en el estado de Tlaxcala, en México, donde 21 toros de lidia de entre 400 y 500 kilos corrieron por las calles de la ciudad

Dos hombres de 29 y 57 años han fallecido y otras han resultado heridas por varias cornadas del animal

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Dos personas han perdido la vida y 11 han resultado heridas durante la suelta de toros en Huamantla, en el estado de Tlaxcala, en México. Ocurrió el pasado sábado cuando la ciudad celebraba un encierro en el marco de sus fiestas patronales, una fiesta taurina que consiste en soltar toros bravos por un circuito de calles cerradas.

Después de ocho años, la fiesta vuelve a dejar víctimas mortales

En la tradicional Huamantlada celebrada en Tlaxcala, dos hombres de 29 y 57 años han fallecido por heridas derivadas de diversas cornadas del animal. El joven murió a causa de un traumatismo craneoencefálico severo, y una cornada en el tórax que desgarró el pulmón izquierdo, según ha explicado la Secretaría de Salud del estado, una información que ha recogido 'Norte Digital'.

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El hombre de 57 años presentaba un traumatismo craneoencefálico y fue trasladado por vía aérea a un hospital en el Estado de México, donde los médicos no pudieron salvarle la vida.

Los heridos, por su parte, han sido atendidos en el Hospital General de Humantla, y por el momento presentan un pronóstico favorable, informa 'Norte Digital'. Entre ellos se encuentra una mujer estadounidense que sufrió una herida por hasta de toro en la cara.

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A pesar de reforzar la seguridad del encierro, no se pudo evitar la tragedia y la Secretaría de Salud de Tlaxcala ya ha calificado la Huamantlada de este año como la más accidentada de los últimos cinco.

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Inspirada en los encierros de San Fermín en Pamplona, 21 toros de lidia de entre 400 y 500 kilos corrieron por las calles de la ciudad mexicana con motivo de la celebración de sus fiestas patronales.