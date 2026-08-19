En la localidad de Iriépal, Guadalajara, celebraban sus fiestas patronales con un tradicional encierro por el campo cuando un toro embistió un vehículo con sus ocupantes dentro

El animal rompió la ventanilla trasera del coche y se mantuvo enganchado en él durante unos segundos hasta caer desplomado

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Un toro ha embestido un coche durante un encierro celebrado este lunes en Iriépal, Guadalajara. El animal rompió una de las ventanillas traseras del vehículo y mantuvo uno de los cuernos dentro del habitáculo mientras circulaba. Desde el interior, los ocupantes del vehículo grabaron la escena.

El coche circuló durante unos segundos con el animal enganchado en su interior

El municipio celebraba sus fiestas patronales en honor a San Roque con un tradicional encierro por el campo cuando el toro centró su atención en el vehículo que se acercaba.

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El animal embistió y rompió la ventanilla trasera con tanta fuerza que, durante unos segundos, se mantuvo enganchado en él mientras el coche continuaba la marcha hasta que acaba tropezando. Desde el interior del turismo, el joven sentado en el asiento trasero grabó esta peligrosa escena.

En Segovia, otro toro se escapó del recorrido dejando un mujer herida

Este mismo lunes, el segundo encierro celebrado en Cantalejo, Segovia, también dejó una peligrosa escena. Una mujer resultó herida tras ser embestida por el animal que se escapó del recorrido. La mujer de 55 años cayó hacia atrás golpeándose la cabeza al tropezar con el toro.

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Hasta la localidad se movilizó un helicóptero medicalizado para atender a la víctima hasta que fue finalmente trasladada al Complejo Asistencial de Segovia para recibir atención médica, tal y como explicó el Centro de Emergencias de Castilla y León 112.