El nuevo vuelo de Plus Ultra partió del aeropuerto de Natal a las 22:10 hora local, tres horas más tarde según lo previsto

Cerca de 300 pasajeros se vieron afectados por un fallo técnico en un vuelo Buenos Aires-Madrid que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Natal, Brasil, en la tarde del pasado domingo

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Los pasajeros de un vuelo de Plus Ultra varados desde el domingo en Brasil por un fallo técnico en un vuelo Buenos Aires-Madrid que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia, han embarcado este martes en otro vuelo rumbo a la capital española.

El nuevo vuelo, también de Plus Ultra, partió del aeropuerto de Natal a las 22:10 hora local (01:10 GMT del miércoles), según informaciones del panel de vuelos de la terminal, tres horas más tarde con respecto al horario inicialmente previsto.

El avión fue fletado horas antes por la aerolínea española, que lo envió desde Madrid a Natal, ciudad en el noreste de Brasil, para buscar a los cerca de 300 pasajeros.

Los pasajeros de un vuelo Buenos Aires-Madrid, varados en Brasil desde el domingo

El vuelo original, que partió de Buenos Aires, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia la tarde del domingo en Natal, después de que el comandante del vuelo PUE502 declarase una emergencia, según informó la concesionaria del aeropuerto de Natal, Zúrich Airport Brasil.

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Plus Ultra programó un nuevo vuelo a las 19:30 hora local (22:30 GMT) de este lunes para trasladar a Madrid a los cerca de 300 pasajeros varados, pero posteriormente fue cancelado, según informaciones del panel de vuelos del aeropuerto.

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Los cerca de 300 pasajeros se quejaron de falta de comunicación por parte de la aerolínea, que no tiene oficinas en Brasil, además de problemas en la asignación de hoteles y en la distribución de las ayudas de alimentación.