A bordo del Cessna 441 viajaban dos pilotos y seis pasajeros, que no han sobrevivido al accidente

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Un avión se ha estrellado, este jueves, con ocho personas a bordo, en una remota zona al oeste de Alaska, según fuentes de la aviación federal estadounidense. El aparato, un un Cessna 441, cayó poco antes de llegar a su destino, en Cape Newenham por causas que ya se investigan. Los equipos de rescate que acudieron al lugar del incidente "confirmaron que no hubo supervivientes".

El avión había despegado de Anchorage y se dirigía a Cape Newenham, a unos 724 kilómetros al suroeste, cuando se estrelló cerca de su destino alrededor de las 12:15 del mediodía del jueves, según la información preliminar de la Administración Federal de Aviación.

El jefe de la región de Alaska de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, Clint Johnson, informó que a bordo del vuelo chárter operado por Security Aviation viajaban dos pilotos y seis pasajeros, de los que no ha trascendido su identidad.

El Cessna 441 se estrelló contra la tierra cerca del aeropuerto de Cape Newenham, en una pista de aterrizaje de la Fuerza Aérea que da acceso al emplazamiento de un radar de largo alcance, donde solo pueden aterrizar los vuelos militares y los vuelos chárter autorizados, según ha informado la CNN.

La senadora de Alaska, Lisa Murkowski, ha expresado sus condolencias en un mensaje publicado en su cuenta en X.