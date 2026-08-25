Brasil multa con 25,6 millones a TikTok por no proteger adecuadamente los datos de los menores

La orden incluye la obligación de Bytedance, propietaria de TikTok, de eliminar todos los datos recopilados "irregularmente"

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La Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD) de Brasil ha multado con 153,7 millones de reales (25,6 millones de euros) a Bytedance, empresa propietaria de la red social china TikTok, por vulnerar la seguridad de los datos de niños y adolescentes.

Según ha explicado este martes mediante un comunicado, la sanción ha sido publicada en el 'Diário Oficial da União' junto a la orden por la cual Bytedance deberá eliminar todos los datos recopilados "irregularmente". Asimismo, tendrá que poner en marcha un plan para mejorar la protección de los menores.

Nuevas normas de verificación de edad

Las infracciones identificadas se produjeron tanto cuando los usuarios utilizaban TikTok a través de cuentas registradas como cuando accedían sin crear una. La ANPD ha señalado que las medidas técnicas y organizativas de la multinacional eran insuficientes para cumplir con la ley brasileña de protección de datos.

TikTok ya no podrá ofrecer publicidad a los usuarios no registrados que estén en Brasil y tendrá que desactivar para ellos las retransmisiones en vivo y los mensajes directos, así como reducir drásticamente los datos personales recopilados. Además, habrá limitaciones temporales de uso.

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La ANPD ha aprobado también el plan de cumplimiento de Bytedance, en paralelo a su exigencia de que cumpla las nuevas normas de verificación de edad establecidas en el Estatuto Digital de la Infancia y la Adolescencia de Brasil.

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Bytedance aplicará de manera predeterminada la configuración de privacidad más restrictiva a las cuentas de los usuarios menores de 16 años, mientras que cualquier cambio requerirá del beneplácito de los padres. La plataforma también deberá reforzar los controles e introducir filtros de contenido más estrictos.