Al menos 95 personas han muerto y hay cientos desaparecidas a causa de las inundaciones provocadas por la fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa

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Al menos 95 personas han muerto y cientos se encuentran en paradero desaparecido, entre ellos dos españoles, a causa de las inundaciones provocadas por la fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso del norte de Nepal, cerca de la frontera con Tíbet, según han informado este miércoles las autoridades del país.

Nepal confirmó este miércoles que dos ciudadanos españoles figuran entre los 341 extranjeros desaparecidos tras la riada que golpeó el norte del país, según un nuevo balance que eleva a 403 el número total de personas cuyo paradero se desconoce.

La riada golpeó a primera hora del miércoles varias localidades cerca de la frontera con el Tíbet (China) y causó al menos 55 muertos y graves daños en carreteras, puentes, asentamientos e infraestructuras.