La crecida repentina del río Bhotekoshi, en Nepal, deja cientos de desaparecidos en unas brutales inundaciones
Al menos siete muertos por las inundaciones en el centro de Nepal
Una tromba de agua desborda un río en Llamera y provoca inundaciones y la muerte de animales, en Asturias
NepalAl menos siete personas han muerto a causa de las inundaciones provocadas por la fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso del centro de Nepal, según han informado este miércoles las autoridades del país.
A lo largo del cauce del río, decenas de asentamientos e infraestructuras se han visto gravemente afectadas por el agua. El Ejército de Nepal ha indicado que, de momento, unas 25 personas han podido ser rescatadas con vida.
Un deslizamiento de tierra que podría haber bloqueado el cauce de un río en el Tíbet
No obstante, los efectivos se han movilizado junto a agentes de Policía, con la ayuda de 14 helicópteros, a la espera de continuar con las labores de búsqueda y rescate, según informaciones del diario 'The Kathmandu Post'.
Entre los lugares que han sufrido graves daños se encuentran mercados y puestos de seguridad. Además, al menos nueve efectivos desplegados en Timure, cerca de la frontera con China, se encuentran en paradero desconocido.
Las autoridades aún no han confirmado la causa de estas inundaciones, pero varios altos cargos apuntan a un deslizamiento de tierra que podría haber bloqueado el cauce de un río en el Tíbet antes del desbordamiento del Bhotekoshi.
Así, ha instado a los residentes de las zonas cercanas al río Trishuli a mantenerse alejadas de las riberas y trasladarse a zonas seguras.