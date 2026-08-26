El presidente ucraniano ha otorgado la Orden de la Libertad al empresario estadounidense Elon Musk reconociendo la protección de la vida y la libertad humana en el contexto de las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania

Musk ha estado en el foco de la guerra en Ucrania por el uso de Starlink, el servicio de Internet de banda ancha por satélite

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha otorgado la Orden de la Libertad al empresario estadounidense Elon Musk. Con ella, le reconoce la protección de la vida y la libertad humana en el contexto de las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania.

En un decreto presidencial, la oficina de Zelenski ha confirmado la condecoración al magnate, director ejecutivo de SpaceX y Tesla, reconociendo sus "méritos personales sobresalientes en la protección de la vida y la libertad humana, y en el desarrollo de las relaciones entre los pueblos de Ucrania y Estados Unidos de América".

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La tecnología de Musk como arma de guerra

Musk ha estado en el foco de la guerra en Ucrania por el uso de Starlink, el servicio de Internet de banda ancha por satélite, primero por donaciones a Kiev de terminales para poder conducir las comunicaciones de la guerra y luego a principios de 2026 después de vetar su uso entre las tropas rusas, que empleaban el servicio para operar drones.

Pero este reconocimiento llega después de que el nombre del multimillonario estadounidense haya aparecido en la disputa pública que mantienen Zelenski y su exministro de Defensa, Mijailo Fédorov, cesado en julio a manos de Zelenski, una decisión que fue recibida con protestas en varias ciudades ucranianas, explica EFE.

La Orden de la Libertad

Creada en 2008, la Orden de la Libertad de Ucrania es una condecoración estatal que honra los méritos especiales de los ciudadanos por fortalecer la soberanía e independencia de Ucrania.

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Este galardón ha sido entregado a varios líderes internacionales incluyendo el presidente francés, Emmanuel Macron, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia se convirtió en el primer galardonado.

La insignia de la Orden de la Libertad está formada de una cruz de plata dorada con lados divergentes. Los lados de la cruz están cubiertos de esmalte blanco y decorados con cuatro cristales Swarovski artificiales rectangulares, cuenta con el escudo de Ucrania, con el reconocible tridente, Tryzub, y ornamentos florales estilizados.