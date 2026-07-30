Europa Press 30 JUL 2026 - 14:07h.

Trump ha señalado que "no es aceptable" que sea "habitual" que mueran "miles de personas" por causa de este conflicto

Se trata de la tercera visita de Zelenski al Despacho Oval desde el tenso encuentro que mantuvieron él y Trump a finales de febrero de 2025

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido este miércoles en la Casa Blanca al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, con el objetivo de intentar retomar una nueva ronda de negociaciones de paz tras la guerra que comenzó en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania. Tras el encuentro, Trump ha remarcado en declaraciones a los medios que le gustaría "que pusiera fin a la guerra".

El inquilino de la Casa Blanca ha insistido en que su reunión con el ucraniano "fue bien", mientras presume de tener buenas relaciones tanto con Zelenski como con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El magnate republicano ha señalado que "no es aceptable" que sea "habitual" que mueran "miles de personas" por causa de este conflicto: "Así que le dije (a Zelenski): Simplemente, pon fin a la guerra", ha comentado a los medios.

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Tercera encuentro de Zelenski y Trump desde la tensión desatada en febrero de 2025

La reunión ha coincidido con un homenaje previsto para el senador Lindsey Graham, uno de los principales defensores del apoyo estadounidense a Ucrania, quien murió el pasado 12 de julio a los 71 años. "Quiero dar las gracias a todos los que buscan proteger la vida humana", señaló Zelenski en un comunicado.

Se trata de la tercera visita de Zelenski al Despacho Oval desde el tenso encuentro que mantuvieron él y Trump a finales de febrero de 2025. "Nuestras relaciones son mucho mejores y más constructivas. Ya no son tan emocionales como antes y creo que es bueno que hayan mejorado", sostuvo el propio jefe del Ejecutivo ucraniano tras la reunión.

Sobre este último viaje a Washington, Zelenski considera que ha debido servir como antesala de una próxima visita de los enviados especiales de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, con quienes ya conversó el pasado miércoles sobre como intensificar las vías diplomáticas y acercar la paz, en un momento en el que aún se desconoce cuando Moscú y Kiev volverán a sentarse a negociar tras el parón provocado por la guerra en Irán.

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El mandatario ucraniano adelantó que la visita podría darse en dos semanas, concretando de ese modo un poco más la fecha de un encuentro y que sería el primero que se celebra en Kiev al que asisten Witkoff y Kushner, después de varias reuniones en el Kremlin.