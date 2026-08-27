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Internacional

Las imágenes satelitales muestran la catástrofe natural en Nepal: los ríos crecidos inundan las zonas pobladas

Las imágenes satélitales del antes y el después en Nepal
Una catástrofe natural que ha asolado Nepal en la zona fronteriza con China.. REUTERS
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Las imágenes satelitales revelan la magnitud de las inundaciones que han devastado Nepal en la zona fronteriza con China. Lo que antes eran caminos aparecen en las fotos como gruesas franjas de lodo que han sepultado los pueblos de siete distritos después de que el colapso de un glacial provocara una ola gigante tras golpear el río Bhotekoshi en Rasuwa.

En las imágenes se aprecia el río Trishuli y otros afluentes, que se han formado tras la catástrofe natural y que aparecen notablemente crecidso, con agua de color marrón inundando edificios a lo largo de sus orillas y un puente que ya no es visible, que probablemente fue engullido por la poderosa fuerza de la inundación.

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Vista satelital de Nepal
Vista satelital de Nepal. REUTERS

El Bhotekoshi recibió ese descomunal chorro de nieve, piedras, agua desde la zona del Tíbet y todo lo que arrastró provocando una crecida repentina contra la que cientos de personas no pudieron hacer nada. En los vídeos se ven a decenas de ellos corriendo al ver el aluvión de agua que se les venía encima.

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La carretera Prithvi, que conecta Katmandú con gran parte del resto de Nepal, y con la India, ha amanecido desierta este jueves sin los habituales camiones y autobuses que transportan personas y mercancías desde y hacia la capital nepalí. La vía solo está transitable hasta Galchhi, a unos 50 kilómetros al oeste de Katmandú.

El Ejército de Nepal que mantiene desplegados unos 2.000 efectivos está realizando la mayor cantidad de rescates en helicóptero por las dificultades orográficas de la zona y el agua con lodo que está por todas partes.

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