Las imágenes muestran ríos muy crecidos, con agua de color marrón inundando edificios y zonas pobladas

Última hora de la riada en Nepal: los muertos suben a 289, sin que los equipos de emergencias puedan acceder a las zonas de la catástrofe

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Las imágenes satelitales revelan la magnitud de las inundaciones que han devastado Nepal en la zona fronteriza con China. Lo que antes eran caminos aparecen en las fotos como gruesas franjas de lodo que han sepultado los pueblos de siete distritos después de que el colapso de un glacial provocara una ola gigante tras golpear el río Bhotekoshi en Rasuwa.

En las imágenes se aprecia el río Trishuli y otros afluentes, que se han formado tras la catástrofe natural y que aparecen notablemente crecidso, con agua de color marrón inundando edificios a lo largo de sus orillas y un puente que ya no es visible, que probablemente fue engullido por la poderosa fuerza de la inundación.

El Bhotekoshi recibió ese descomunal chorro de nieve, piedras, agua desde la zona del Tíbet y todo lo que arrastró provocando una crecida repentina contra la que cientos de personas no pudieron hacer nada. En los vídeos se ven a decenas de ellos corriendo al ver el aluvión de agua que se les venía encima.

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La carretera Prithvi, que conecta Katmandú con gran parte del resto de Nepal, y con la India, ha amanecido desierta este jueves sin los habituales camiones y autobuses que transportan personas y mercancías desde y hacia la capital nepalí. La vía solo está transitable hasta Galchhi, a unos 50 kilómetros al oeste de Katmandú.

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El Ejército de Nepal que mantiene desplegados unos 2.000 efectivos está realizando la mayor cantidad de rescates en helicóptero por las dificultades orográficas de la zona y el agua con lodo que está por todas partes.