Claudia Barraso 26 AGO 2026 - 20:28h.

Las autoridades han confirmado que la mayoría de personas que se encuentran desaparecidas tras las riadas se tratarían de turistas

Última hora de la riada en Nepal: la cifra podría superar los 10.000 muertos y 1.000 desaparecidos

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Las autoridades han advertido de que son alrededor de un millar las personas que han desaparecido tras las graves inundaciones y deslizamientos de tierra registrados en la frontera entre Nepal y la región autónoma china de Tíbet. La mayoría de esas personas son turistas y muchos países han comenzado a identificar algunos de esos ciudadanos afectados por la tragedia.

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Aunque el Gobierno de Nepal dijo que entre todos ellos se encontraban al menos dos personas, el Ministerio de Exteriores ha confirmado que no hay constancia de que haya españoles entre las personas desaparecidas o fallecidas. Sin embargo, los efectivos del país que se encuentran trabajando para rescatar y encontrar a todas las personas que han desaparecido, dicen que la cifra de fallecidos podría ascender a 10.000 personas.

Hace tres horas confirmaban que ya habían conseguido recuperar 98 cuerpos sin vida entre todos los escombros, barro y agua contaminada que ha arrasado pueblos llevándose consigo la vida de muchas personas. Pero esta catástrofe no ha terminado y esperan que los muertos sigan aumentando.

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La posibilidad de que haya españoles entre los afectados

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación no tiene constancia, a media tarde de este miércoles, de que haya "españoles afectados o ilocalizables" tras las devastadoras inundaciones que se han producido en Nepal, junto a la frontera con el Tíbet, y que han dejado ya casi un centenar de muertos.

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"Por el momento no constan españoles afectados o ilocalizables", han trasladado fuentes de Exteriores a Europa Press, después de que la Junta de Turismo de Nepal haya informado de que hay más de 400 turistas desaparecidos, entre ellos 291 extranjeros, como consecuencia de las inundaciones provocadas por el río Bhotekoshi, en Rasuwa (norte).

Con todo, han precisado que tanto la Embajada en India, encargada también de las relaciones con Nepal, como el Consulado Honorario en este último país "están al corriente de la situación y haciendo seguimiento de la misma" y están "preparados para prestar toda la asistencia consular necesaria".