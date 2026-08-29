La medida propone multas de 75 euros para aquellos peatones que crucen pendientes de su teléfono móvil la calle

También se incluyen restricciones más estrictas respecto al uso de teléfonos inteligentes al conducir.

Compartir







ItaliaItalia está reformando su Código de Circulación y en el borrador de las reformas se ha incluido una que ya ha generado la polémica en el país: multas para los peatones que crucen la calle mirando el móvil.

Se trata de una medida incluida en el borrador que propone multas de 75 euros para aquellos peatones que crucen pendientes de su teléfono móvil la calle. Según recoge el medio local FanPage, la multa se aplicará independientemente de si el cruce se produce dentro o fuera de un paso de peatones.

PUEDE INTERESARTE Una familia recorre en Italia 100 kilómetros en coche con su hijo de 31 años muerto: sus padres pensaban que estaba dormido

Entre las otras medidas de la reforma, también se incluyen restricciones más estrictas respecto al uso de teléfonos inteligentes al conducir.

Estas medidas son tan solo un borrador, a partir del 13 de septiembre, el Ministerio de Transportes redactará el texto final, que se espera esté listo a mediados de octubre, donde se incluyas las medidas definitivas.

Ocho de cada diez españoles, a favor de multar a quienes crucen pasos de cebra mirando el móvil

Los ciudadanos españoles demandan mayor firmeza en el cumplimiento de las normas de seguridad vial. Más de ocho de cada diez (83,2 %) son partidarios de sancionar a los peatones que crucen un paso de cebra mirando el móvil y el 76,4 % opina que habría que multar a los que se pasen un semáforo en rojo.

PUEDE INTERESARTE Un joven italiano, en coma inducido tras ser atacado con un golpe en la nuca a la salida de una discoteca en Barcelona

Son algunas de las principales conclusiones de un estudio sobre ‘La percepción de los peatones en España’, de la iniciativa Ponle Freno-AXA, realizada mediante 3.570 encuestas a personas mayores de edad que residen en ciudades de más de 100.000 habitantes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La encuesta constata también que un 40,6 % de los ciudadanos cree que la seguridad vial se mantiene igual que hace unos años y dan una nota media a las ciudades de 6,45 en este aspecto.

Encabezan el ránking Madrid y Barcelona, seguidas de Zaragoza, A Coruña, Bilbao, Vitoria, Sevilla, Vigo, Valencia, Oviedo, Valladolid, Gijón, Cádiz, Málaga y Santander.