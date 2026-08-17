Un grupo de jóvenes abordó al turista en el Port del Fòrum, donde recibió un fuerte golpe en la nuca

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BarcelonaUn joven de 21 años de Asolo (Italia), Nicola Maggiotto, se encuentra hospitalizado en coma inducido en un centro hospitalario de Barcelona (España) por las heridas sufridas tras una agresión el pasado miércoles por la noche cuando estaba de vacaciones con un grupo de amigos en la Ciudad Condal.

Según recoge el diario La Vanguardia de la agencia Ansa, Daniele Maggiotto, el padre del joven turista ha viajado junto con su esposa para estar junto a su hijo, que sufre lesiones cerebrales y su pronóstico es reservado. La familia ha presentado una denuncia ante los Mossos d'Esquadra, que han abierto una investigación.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 12 de agosto pasadas las diez de la noche en un local de ocio situado en el Port del Fòrum en Sant Adrià del Besòs (Barcelona). Según el diario Corriere della Sera, un grupo de ocho jóvenes italianos, la mayoría del mismo equipo de rugby de unos 20 años de edad, entró en contacto con otro grupo que estaba en el mismo lugar y la situación se complicó cuando empezaron a recibir amenazas.

Fuerte golpe en la nuca

Dos de los jóvenes italianos, que se quedaron atrás mientras el resto de amigos iba en busca de taxi, fueron atacados. El joven Nicola, de 21 años, recibió un fuerte golpe en la nuca que lo dejó inconsciente en el suelo, donde habría continuado recibiendo más golpes. Un amigo que intentó defenderlo sufrió una lesión en el pómulo que requirió puntos de sutura y fue dado de alta unas horas después. Al parecer, el ataque no tendría la motivación de un robo, ya que no parece que les sustrajeran ninguna pertenencia de las víctimas.

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Los agresores huyeron antes de la llegada de los Mossos d'Esquadra, alertados por los testigos presenciales, y de los servicios sanitarios, que trasladaron a Nicola Maggiotto al Hospital del Mar, donde permanecen sus padres a la espera de noticias de su evolución.