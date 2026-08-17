Claudia Barraso 17 AGO 2026 - 17:34h.

El fallecido era un hombre de 31 años de origen rumano y tenía problemas cardiacos: murió de un infarto

El menor que ha muerto tiroteado en Isla Cristina no tenía relación con las otras víctimas ni integraba ningún clan: iba a ver a su novia y se encontró la escena

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Una familia recorrió en Italia 100 kilómetros en coche sin darse cuenta de que su hijo estaba muerto en la parte de atrás. Los padres del fallecido viajaban de piloto y copiloto y pensaron que su hijo simplemente estaba dormido mientras viajaban a Turín por la autopista A21.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso de que un hombre de 31 años había sufrido una muerte repentina en el coche. El fallecido era de origen rumano y tenía problemas cardiacos y los informes médicos revelaron que había sufrido un infarto, según ha informado el medio 'El Corriere'.

Sus padres pensaron que estaba dormido

Sus padres echaron la vista atrás en varias ocasiones y pensaron que solo estaba durmiendo, pero en un momento dado, le comenzaron a llamar y al ver que no reaccionaba decidieron parar en un área de descanso para reanimarlo. Sin embargo, nada pudieron hacer por él porque ya no tenía pulso. Cuando los equipos de emergencia llegaron hasta donde se encontraba la familia, solo pudieron confirmar su muerte.

Sus padres explicaron a los médicos que padecía de problemas cardiacos y que le escucharon hablar con normalidad unos 100 kilómetros atrás, pero que desde entonces pensaron que había decidido dormirse un rato.

Sin duda, fue toda una pesadilla para la familia y los médicos fueron quienes confirmaron a los padres que su hijo se llegó a quedar dormido, pero que probablemente sufriría el infarto durante ese sueño profundo. Por el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la familia o del fallecido.