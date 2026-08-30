La niña fue rescatada con vida casi 60 horas atrapada bajo los restos en Timure

Exteriores confirma que dos españoles continúan desaparecidos tras la riada en Nepal

Compartir







NepalNepal sigue buscando supervivientes cinco días después de la devastadora avalancha glaciar que arrasó varias localidades. Y entre el lodo y los escombros ha aparecido una imagen de esperanza: una niña de seis años ha sido rescatada con vida tras pasar casi 60 horas atrapada bajo los restos en Timure.

Los equipos de rescate tuvieron que avanzar a mano entre el barro y los materiales acumulados hasta localizarla. La pequeña fue sacada inmóvil y aparentemente semiconsciente, lo que hizo temer por su estado. Sin embargo, logró recuperarse y, ya despierta, las imágenes muestran a la niña aparentemente fuera de peligro, comiendo junto a los rescatadores que consiguieron sacarla con vida.

PUEDE INTERESARTE Las imágenes de dos hombres robando joyas a los cadáveres de Nepal: el vídeo se hizo viral y la Policía consiguió detenerles

Más de 750 muertos y 3.000 desaparecidos

El balance de la catástrofe continúa creciendo. La riada deja ya 750 muertos, 734 en Nepal y 16 en el Tíbet, y más de 3.000 personas desaparecidas. Las autoridades nepalíes reclaman ayuda internacional urgente para hacer frente a una emergencia cuya reconstrucción tendrá un coste de miles de millones de euros.

PUEDE INTERESARTE Localizado con vida uno de los tres españoles desaparecidos tras las riadas en Nepal

A la tragedia se suma el riesgo de nuevos desbordamientos. El río Bhotekoshi volvió a salirse de su cauce este domingo y los drones de vigilancia han detectado un nuevo deslizamiento de tierra provocado por la erosión y por las bolsas de agua acumuladas tras la riada.