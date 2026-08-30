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El milagro de Nepal: rescatan con vida a una niña de seis años tras casi 60 horas bajo los escombros

El milagro de Nepal: rescatan con vida a una niña de seis años tras casi 60 horas bajo los escombros
Rescatan con vida a una niña de seis años tras casi 60 horas bajo los escombros en Nepal. Informativos Telecinco
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NepalNepal sigue buscando supervivientes cinco días después de la devastadora avalancha glaciar que arrasó varias localidades. Y entre el lodo y los escombros ha aparecido una imagen de esperanza: una niña de seis años ha sido rescatada con vida tras pasar casi 60 horas atrapada bajo los restos en Timure.

Los equipos de rescate tuvieron que avanzar a mano entre el barro y los materiales acumulados hasta localizarla. La pequeña fue sacada inmóvil y aparentemente semiconsciente, lo que hizo temer por su estado. Sin embargo, logró recuperarse y, ya despierta, las imágenes muestran a la niña aparentemente fuera de peligro, comiendo junto a los rescatadores que consiguieron sacarla con vida.

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Más de 750 muertos y 3.000 desaparecidos

El balance de la catástrofe continúa creciendo. La riada deja ya 750 muertos, 734 en Nepal y 16 en el Tíbet, y más de 3.000 personas desaparecidas. Las autoridades nepalíes reclaman ayuda internacional urgente para hacer frente a una emergencia cuya reconstrucción tendrá un coste de miles de millones de euros.

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A la tragedia se suma el riesgo de nuevos desbordamientos. El río Bhotekoshi volvió a salirse de su cauce este domingo y los drones de vigilancia han detectado un nuevo deslizamiento de tierra provocado por la erosión y por las bolsas de agua acumuladas tras la riada.

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