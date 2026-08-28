Claudia Barraso 28 AGO 2026 - 19:27h.

La Policía ha conseguido detener a los dos hombres, de 25 y 38 años, tras robar joyas de los cadáveres todavía en la riada

Localizado con vida uno de los tres españoles desaparecidos tras las riadas en Nepal

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La Policía de Nepal ha conseguido detener a dos hombres que estaban robando las joyas a los cadáveres que ha dejado la riada en Nepal. El vídeo se ha hecho viral en redes sociales después de que miles de imágenes estén llegando del escenario que ha dejado la catástrofe que se ha cobrado la vida de casi 600 personas.

Las autoridades compartieron a través de su perfil en redes sociales el momento en el que uno de los detenidos se agacha en un hoyo lleno de barro y donde se acumulan los cadáveres de los vecinos alcanzados por el agua mientras el otro detenido trataba de acercar los cuerpos con una caña de bambú para poder quitarles las joyas que llevaban puestas.

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Además, ninguna de las personas que se encontraban en el lugar procedieron a detenerles, todo lo contrario, comenzaron a grabar la escena e incluso a sujetar los cuerpos para poder robar todas las joyas y las pertenencias que llevasen encima.

La Policía del distrito de Chitwan es quien ha abierto una investigación para identificar a los presuntos responsables, algo que permitió a los agentes localizar y detener este jueves a los sospechosos, que se encontraban cerca de la estación de autobuses de Pokhara, en Bharatpur.

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La identidad de los detenidos

Los detenidos se tratan de dos hombres, de 25 y 38 años que fueron identificados como Madan Gurung y Umesh Chaudhar, quienes fueron trasladados a las dependencias de la Policía de Chitwan mientras continúa la investigación.

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El jefe de la Policía ha advertido de que no se tolerarán los saqueros ni ningún otro comportamiento contra las víctimas o los cadáveres durante una catástrofe y ha asegurado que todas las autoridades actuarán de inmediato ante este tipo de situaciones.

Es por ello por lo que la Policía ha reforzado la vigilancia tras la retirada de objetos de valor de los cuerpos recuperados haya generado tanta tensión por el sufrimiento que estos actos pueden causar a las familias de las víctimas. Las autoridades han pedido además a la población que comunique cualquier información o prueba relacionada con robos o saqueos durante la emergencia.