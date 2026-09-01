El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ha asegurado este martes que no dispone de "evidencia concluyente"

Rusia descarta indicios sobre su implicación en la crisis de Ceuta: "Las acusaciones hay que probarlas"

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El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ha asegurado este martes que no dispone de "evidencia concluyente" que apunte a que la crisis migratoria vivida en Ceuta fuera desencadenada por una campaña de desinformación orquestada por "actores estatales extranjeros", si bien sí ha confirmado que detectó intentos de Rusia de aprovechar la crisis en las redes sociales.

"En el caso de Ceuta, vimos intentos por parte de Rusia de explotar la crisis 'online'. Sin embargo, no tenemos evidencia concluyente que sugiera que la crisis en sí fue provocada por desinformación de actores estatales extranjeros", ha señalado un portavoz de Exteriores de la Unión Europea en declaraciones a Europa Press.

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El portavoz ha subrayado que la migración es "un tema sensible" en toda Europa y ha alertado de que se ha registrado "una actividad significativa de desinformación" en redes sociales que busca explotar esta cuestión, "alimentar divisiones y aumentar la polarización".

Asimismo, ha explicado que el SEAE realiza de forma periódica, como servicio a los Estados miembro, "evaluaciones del entorno informativo" en torno a crisis o eventos políticos de relevancia para los intereses colectivos y los objetivos de la UE, y que comparte esa información con los países afectados cuando sus intereses se ven comprometidos.

El desmentido se produce el mismo día que Europa sí ha confirmado que Rusia está detrás de los ataques con drones en el aeropuerto alemán de Leizpzig.

Sánchez apuntó a Rusia e Israel

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayó en una entrevista en la cadena SER que no había “ninguna información” que apunte a Marruecos en el origen de la crisis derivada por la entrada masiva de 80.000 migrantes en Ceuta a finales de julio, aunque reconocía que aún se sigue investigando lo ocurrido. Por el contrario, sí destacó que los bulos se expandieron en redes sociales “asociadas tanto a Rusia como a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración, no solamente para atacar a España sino también a Europa”. Los gobiernos de ambos países negaron toda implicación en lo acontecido en Ceuta.