El que fuera embajador de España en Rabat analiza en Informativos Telecinco la relación compleja entre España y Marruecos en un momento complicado

Carlos Franganillo, al ver la situación en la playa de Ceuta: "Se ha desaprovechado el mes de agosto, hay una gran inacción gubernamental"

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El asalto del 30 de julio en Ceuta pone en cuestión la relación de España con Marruecos, siempre compleja y marcada por el miedo a incomodar a Rabat, que muchas veces ha usado a los inmigrantes como herramienta de presión a España. En 2021 hubo un primer asalto a Ceuta, con 10.000 personas, impulsado por Marruecos. Ahora, nada de lo que ha pasado en Ceuta habría ocurrido sin la negligencia o el visto bueno de Rabat que aspira a controlar Ceuta y Melilla.

Pero el Gobierno no ha hecho ningún reproche y ha celebrado la colaboración con Rabat. Para entender más de la relación de España con Marruecos, Carlos Franganillo ha entrevistado en Informativos Telecinco a Jorge Dezcallar, exdirector del CNI y quien fuera embajador en Rabat.

"Necesitamos la cooperación de Marruecos para resolver este problema, pero es verdad que esto no hubiera sucedido sin que los marroquíes no hubieran mirado para otro lado", opina el diplomático sobre la postura de España ante el país africano. "Esto no ha ocurrido por casualidad, los marroquíes lo sabían, por eso me extrañan estas alabanzas de Pedro Sánchez a la cooperación migratoria con Marruecos. Yo no lo entiendo al menos", apunta Dezcallar.

"Marruecos va a aprovechar la vulnerabilidad de España"

Sobre las cesiones que ha hecho España a Marruecos en los últimos años, como el reconocimiento del plan marroquí sobre el Sáhara, el exdirector del CNI reconoce que, aunque hay que tratar al país "con todo el respeto y el cariño que merece un país vecino, hay que ser firmes con Marruecos porque si no eres firme, esta política de apaciguamiento continuo es percibida como debilidad. Puede darte paz y tranquilidad a corto plazo pero es garantía de problemas futuros", insiste el que fuera embajador de España en el país vecino.

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Marruecos ha reivindicado en los últimos días hasta en tres ocasiones que Ceuta y Melilla deben estar bajo su control. "Yo creo que están mirando con mucho interés, hayan intervenido o no, lo que está pasando y están viendo la respuesta débil y caótica con la que ha respondido España al menos durante un largo mes", señala Dezcallar.

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"Lo hacen con interés porque esto es una operación casi híbrida. Marruecos va a aprovechar como aprovecha en los momentos débiles de España para hacer avanzar sus intereses. Nuestra integridad territorial no se puede dejar en manos de un país por querido que sea, que lo que quiere es quitarnos la ciudad. Es una política absolutamente absurda", concluye Dezcallar.