EEUU lanza un nuevo ataque contra objetivos en Irán

EEUU justifica los ataques tras los sufridos por buques mercantes en el estrecho de Ormuz y los militares estadounidenses desplegados en la región.

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Las fuerzas estadounidenses comenzaron a atacar objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Irán. Estos ataques se producen tras los recientes intentos de atentado del CGRI contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz y contra militares estadounidenses desplegados en la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en varias ocasiones durante los últimos meses que Washington destruyó las capacidades militaes de Irán en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel, a pesar de lo cual los enfrentamientos han continuado esporádicamente, incluido un intercambio de ataques en las últimas horas.

El magnate ya adelantó en declaraciones a Fox News que "las fuerzas estadounidenses golpearían con dureza" a Irán por sus últimos ataques contra objetivos de Estados Unidos en Jordania y Emiratos Árabes Unidos (EAU), lanzados en respuesta a los bombardeos de Washington contra la isla de Larak, los primeros en cerca de un mes.