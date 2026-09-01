El exlíder de la pandilla California South Side Compton Crips ha sido declarado culpable de planear la muerte del rapero, quien sufrió un tiroteo desde un vehículo

Un juez determinará la pena definitiva que le será impuesta a Duane 'Keffe D' Davis, de 63 años, quien ya fue detenido en el año 2023 por su, entonces, presunta implicación

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Duane 'Keffe D' Davis, exlíder de la pandilla California South Side Compton Crips, ha sido declarado culpable de asesinato de primer grado del rapero estadounidense Tupac Shakur. Así lo ha sentenciado un jurado popular del estado de Nevada, en el oeste de Estados Unidos.

Tres décadas después de la muerte del artista, el acusado de planear la muerte de la leyenda del hip-hop, que fue tiroteado desde un vehículo, con el agravante de tener la intención de promover, fomentar o ayudar a una banda criminal en el asesinato, ha sido hallado culpable tras escuchar el jurado los alegatos finales, según precisa la cadena 'CNN'.

El jurado popular, integrado por 16 personas, cuatro de ellas suplentes, escuchó durante nueve días de audiencias el testimonio de casi 30 testigos convocados por ambas partes, explica EFE.

La Fiscalía ha sostenido que las pruebas y propias confesiones de Davis lo vinculan con el crimen, mientras que su misma defensa ha considerado que las versiones de su cliente son, en realidad, un relato inventado. Se trata del único imputado por este homicidio.

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Ahora, tras el veredicto del jurado popular, corresponderá al juez determinar la pena definitiva que le será impuesta a Duane 'Keffe D' Davis, de 63 años, quien fue detenido en el año 2023 por su, entonces, presunta implicación en el tiroteo que acabó con la vida del músico, que entonces tenía apenas 25 años.

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Tupac Shakur, un icono de la cultura popular

Shakur es considerado uno de los raperos más importantes e influyentes de la historia del rap. Sus canciones se caracterizaron por denunciar problemas sociales de la época.

Comenzó su carrera en la música en enero de 1991 y, entre sus éxitos, destacan temas como 'Changes', 'Old School' o 'So Many Tears', así como el tema 'Thugz Mansion', publicado póstumamente, en el que se imagina diciéndole a su madre que no llore porque él está bien en el cielo tras morir.