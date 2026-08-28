Claudia Barraso 28 AGO 2026 - 18:10h.

Golpeó a la víctima, la dejó inconsciente para violarla y terminó muriendo de una parada cardiorrespiratoria

Declaran culpable al asesino en serie 'Dinamita Montilla' por el crimen en Los Montes de Málaga

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José Jurado Montilla es uno de los criminales que más muertes acumula en toda su trayectoria. Era conocido cuando era adolescente como ‘titi’, etapa en la que fue condenado por cuatro homicidios, pero ahora es más conocido como ‘el asesino en serie de TikTok’.

Uno de los crímenes por el que se le sigue investigando es el de Ester Estepa, una sevillana de 42 años que se cruzó con él en Valencia en 2023 y desapareció sin que nadie supiera nada más de ella hasta que se localizó su cadáver meses después en un paraje de Gandía. La Fiscalía valenciana ha formulado un escrito de acusación contra el criminal por la violación y el asesinato de la mujer, según ha podido recoger ‘Diario Sur’.

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Estuvo dando esperanzas a su familia

Además, han añadido un delito contra la integridad moral, porque, después del crimen, mantuvo contacto telefónico con la familia de la sevillana, incluso “dándoles esperanzas” de encontrarla con vida, por lo que piden 41 años de cárcel para él.

La investigación determinó que el asesinato de Ester Estepa se produjo entre la una de la mañana y las ocho y media del 23 de agosto de 2023 en un paraje cerca del cruce de las carreteras N-337 y N-332, en la localidad de Gandía. La Fiscalía sostiene que el acusado “con el fin de satisfacer sus deseos sexuales trató de mantener relaciones con Ester, a lo que ella se negó, iniciando ese forcejeo en el que el acusado la agarró fuertemente de los muslos, llegando a provocarle en el muslo izquierdo un pequeño hematoma y en el muslo derecho varios”.

Así se cometió el crimen

Entonces fue cuando el acusado, con un objeto contundente “y con ánimo de acabar con su vida o, al menos aceptando la posibilidad de que tal desenlace se produjera, le propinó un fuerte golpe en la cabeza”, lo que a Ester le produjo un traumatismo craneoencefálico severo con fracturas de la base del cráneo y de la zona parieto-occipital.

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Tras recibir el impacto, la víctima perdió el conocimiento y el criminal aprovechó para agredirla sexualmente. Ester tuvo una parada cardiorrespiratoria, lo que le provocó la muerte poco después como consecuencia de una destrucción de los centros vitales neurológicos por el golpe.

Meses después, José Jurado llamó a la madre de Ester varias veces “dándole esperanzas sobre la posibilidad de que pudiese estar bien y ocultándole que su hija había fallecido y dónde estaba el cadáver”. Es por ello, que la Fiscalía ha solicitado 41 años de cárcel al aplicarle la circunstancia agravante de reincidencia, ya que José Jurado ya había sido sentenciado en la década de los 80 por matar a cuatro personas en Málaga.