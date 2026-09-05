Un hombre, inmovilizado con cinta adhesiva y bridas tras ponerse agresivo con insultos racistas en pleno vuelo
El hombre habría mantenido un comportamiento muy agresivo durante el trayecto, con comentarios despectivos e insultos racistas
Una vez en tierra, varios agentes se subieron al avión y detuvieron al pasajero
Un pasajero de 67 años ha terminado inmovilizado con cinta adhesiva y bridas tras protagonizar un incidente a bordo de un vuelo de American Airlines. El hombre habría mantenido un comportamiento muy agresivo durante el trayecto, con comentarios despectivos e insultos racistas dirigidos al personal y a otros pasajeros.
El vuelo, el AA618, había partido de Dallas con destino a Newark. Ante la situación, la aeronave tuvo que ser desviada y realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore.
El hombre ha sido detenido
Una vez en tierra, varios agentes se subieron al avión y detuvieron al pasajero, que había tenido que ser inmovilizado durante el vuelo para controlar la situación.
El FBI ha confirmado que está recopilando información sobre lo ocurrido para determinar si procede presentar cargos federales.
Por su parte, American Airlines ha señalado en un comunicado que la seguridad y la protección de sus clientes y de la tripulación son su máxima prioridad. La compañía también ha subrayado que no tolera ningún tipo de agresión a bordo.