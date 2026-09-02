El código de transpondedor 7700 (conocido como Squawk 7700) es la señal internacional de emergencia general en la aviación.

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El código de transpondedor 7700 (conocido como Squawk 7700) es la señal internacional de emergencia general en la aviación. Cuando un piloto introduce este código en el sistema de la aeronave, la pantalla de los controladores de tráfico aéreo resalta el vuelo automáticamente en color rojo. Esto alerta a todos los sectores circundantes del espacio aéreo para dar prioridad absoluta de paso y asistencia al avión.

Ese mismo código hizo saltar todas las alarmas a los controladores que vieron cómo un vuelo de British Airways procedente de Dublín con destino a Londres declaró una emergencia tras alcanzar la altitud de crucero cerca de Liverpool, según informa el medio especializado en aviación AirLive. El avión descendió a una altitud de 8.000 pies y continuó su viaje a Londres a pesar de la emergencia. El tiempo total de vuelo fue de aproximadamente una hora y 19 minutos.

El caso provocó la alarma, pero es cierto que la tripulación no necesariamente tendrá que realizar un aterrizaje urgente a menos que haya un incidente relacionado con humo o fuego, el avión tenga poco combustible, haya una falla en el motor o si hay una emergencia médica a bordo.