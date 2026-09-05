Raquel Noya Almería, 05 SEP 2026 - 20:22h.

La pequeña se llevó varios bidones y bolsas de avituallamiento durante el paso de La Vuelta por Almería y su reacción conquistó a miles de usuarios en redes

Su madre ha agradecido el gesto de los corredores mientras otros padres cuentan que sus hijos también vivieron una jornada inolvidable junto al pelotón

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La etapa de La Vuelta a España por Almería, celebrada el pasado jueves, dejó una de esas escenas que trascienden lo deportivo y llegan al corazón. Valeria, una niña que presenciaba el paso de la carrera por el Alto de Velefique, recibió varios bidones y bolsas de avituallamiento de los ciclistas y su reacción fue grabada y publicada por el equipo de redes sociales de la competición.

La pequeña esperaba junto a otros aficionados en uno de los puntos más exigentes de la etapa cuando comenzó a recibir regalos procedentes del pelotón y de los vehículos de los equipos. Su sorpresa y entusiasmo ante cada nuevo bidón terminaron convirtiendo el momento en uno de los más comentados del paso de La Vuelta por la provincia.

La Vuelta captó la escena, decidió compartirla en su comunidad y la espontaneidad de la pequeña hizo el resto. En pocas horas el vídeo superó las 90.000 reproducciones y los 4.000 'me gusta' en TikTok, y cerca de 18.000 en Instagram, donde decenas de usuarios también quisieron dejar sus comentarios.

"Las cosas bonitas del deporte"

Los comentarios se han llenado de mensajes dirigidos tanto a Valeria como a los ciclistas que hicieron posible el momento. "Gracias ciclistas... por hacer feliz a esa niña", escribe una usuaria.

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Otros recuerdan que recibir un bidón durante una carrera también formaba parte de sus recuerdos de infancia: "Me recuerdan cuando yo era niña y por las acequias los ciclistas tiraban de todo", cuenta otra persona.

"Nunca se va a olvidar", "es un buen tesoro para los niños" o "estas son las cosas bonitas del deporte" son algunas de las reacciones que acompañan al vídeo y que ayudan a comprender el alcance de la publicación.

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Entre los comentarios también aparece el de la madre de Valeria, que ha querido agradecer públicamente el momento: "Mi niña preciosa, gracias a La Vuelta por hacerla tan feliz, Valeria nunca olvidará ese momento".

Otros niños también se llevaron su recuerdo

La pequeña no fue la única que disfrutó de la llegada del pelotón. Otro de los comentarios de la publicación procede de la madre de un niño que, al parecer, también siguió la etapa desde la carretera.

"Nosotros estábamos también y, según mi hijo, ha sido el mejor día de su vida, de la de botellas que le han echado", explica.

La etapa almeriense ha dejado un recuerdo inolvidable, no sólo para los aficionados que esperaron al paso de los corredores, sino también para los que siguen La Vuelta por redes sociales. El gesto y la expresión de la pequeña al recibir los obsequios de sus ídolos han calado en sus retinas de tal manera que uno de los internautas que comentó la publicación la define como: “La mejor imagen de la historia del ciclismo profesional”.