Las lluvias, que llevan descargado con fuerza desde el martes, han dejado calles y casas anegadas y afectaciones en el transporte

El temporal ha obligado a las autoridades a suspender las clases en la ciudad y además, han pedido a la población que evite los desplazamientos innecesarios

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Un joven de 14 años ha perdido la vida electrocutado tras pisar un charco en Estambul, Turquía. Allí, las lluvias han descargado con fuerza, provocando graves inundaciones en toda la ciudad que también han dejado daños materiales y afectaciones en el transporte. Las autoridades han activado los servicios de emergencia desplegando a más de 8.000 efectivos municipales para atender las incidencias.

El joven se encontraba en el parque Çukurbostan, ubicado en el distrito de Fatih, cuando entró en contacto con una corriente eléctrica al pisar el agua. Fue trasladado al hospital donde los médicos trataron de reanimarlo, sin embargo, solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Acumulados de más de 190 litros por metro cuadrado

Las lluvias torrenciales, que llevan descargando con fuerza desde el martes, han anegado calles, garajes, viviendas y pasos subterráneos, arrastrado coches y dejado escenas de pánico en el transporte público. Varias personas han permanecido atrapadas durante horas hasta que han podido ser rescatadas.

El temporal ha obligado a las autoridades a suspender las clases en la ciudad y además, han pedido a la población que evite los desplazamientos innecesarios. También han recomendado pasar las noches en sótanos o lugares altos ante el peligro de inundación.

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Según las autoridades de la ciudad, los servicios de emergencia han recibido más de 2.500 avisos relacionados con anegaciones y desprendimiento de tierra. En puntos como el distrito de Beykoz, se han registrado precipitaciones superiores a los 190 litros por metro cuadrado.