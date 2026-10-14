La posible llegada de una DANA podría provocar un importante cambio de tiempo este fin de semana marcado por importantes lluvias y una notable bajada de las temperaturas

Las últimas previsiones del modelo europeo apuntan a tres semanas consecutivas más húmedas de lo habitual en zonas del Mediterráneo

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Después de unos días marcados por temperaturas superiores a lo habitual durante esta época del año, España se prepara para un cambio radical de tiempo durante el fin de semana. Según explica Samuel Biener, climatólogo de Meteored España, la llegada de aire frío en altura y los vientos de levante podrían provocar lluvias intensas, especialmente en la Comunidad Valenciana y Cataluña.

La llegada de una DANA a las proximidades de la Península Ibérica podría provocar un importante cambio de tiempo este fin de semana. Desde Meteored avisan de posibles precipitaciones que podrían ser intensas en algunas zonas de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares.

Estas condiciones meteorológicas también provocarán una notable bajada de las temperaturas. Aún así, matizan que la previsión podría cambiar en los próximos días, pues todavía se desconoce la evolución de este fenómeno y las áreas donde se concentrarán las lluvias más abundantes.

El sábado, día clave en el cambio de tiempo

Durante la jornada del sábado, se esperan chubascos en amplias zonas de la Península y Baleares, según las últimas previsiones del modelo europeo, que además, apunta a tres semanas consecutivas más húmedas de lo habitual en estas zonas.

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Las lluvias podrían intensificarse por la tarde y persistir hasta la noche en Barcelona, Girona, Baleares, la Región de Murcia y el este de Andalucía, con tormentas que podrían ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.

Este periodo de inestabilidad continuará durante el domingo, cuando se esperan nuevos episodios de precipitaciones intensas en las zonas litorales de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Murcia y Andalucía.

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Las condiciones meteorológicas podrían favorecer acumulados superiores a los 100 litros por metro cuadrado en algunas zonas de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares, debido también a las altas temperaturas del mar Mediterráneo, que continúan por encima de la media para esta época del año.