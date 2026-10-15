Durante su visita al la capital comunitaria, Abascal se reunió también con dirigentes de Patriotas por Europa

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido en un mensaje en redes sociales que España debería seguir el modelo de Italia para ser un país "más fuerte y más respetado". El mensaje lo ha publicado tras reunirse con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, este jueves en Bruselas durante un viaje en el que Abascal ha aprovechado para reunirse con otros representantes políticos de diferentes países europeos.

"Occidente atraviesa un momento decisivo y Europa no puede seguir gobernándose desde la resignación", ha señalado Abascal en una publicación de la red social X, en el que ha calificado de "fructífera" su reunión con Meloni, a quien se ha referido como su "amiga". "Italia eligió otro camino y hoy es una nación más fuerte y más respetada. España también puede elegirlo", ha afirmado el líder de Vox.

El miércoles Abascal se reunió con el exprimer ministro húngaro Viktor Orbán, el primer ministro checo, Andrej Babis, y la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen. Esta última le trasladó su apoyo al líder de Vox de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Asimismo, el presidente de Vox participó en una reunión conjunta con dirigentes de Patriotas por Europa, en la que abordaron "prioridades compartidas en materia de control de fronteras, seguridad, competitividad económica y soberanía nacional". Estas visitas se han celebrado a poco más de un mes de las elecciones generales que se han convocado con antelación para el próximo 29 de noviembre.