En Argentina, los duros enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes deja más de 30 detenidos e importantes daños materiales

En Albania las protestas continúan por tercer día consecutivo con destrozos e incendios de varios establecimientos de la ciudad

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Las violentas protestas por la educación llegan a Argentina, donde los duros enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes deja más de 30 detenidos e importantes daños materiales. Mientras, en Albania las protestas continúan por tercer día consecutivo con destrozos e incendios de varios establecimientos de la ciudad.

En Buenos Aires, Argentina, al menos 31 personas han sido detenidas tras los disturbios ocurridos durante la multitudinaria Marcha Federal Universitaria celebrada este jueves en la capital. Los manifestantes reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, un aumento económico en los fondos para la educación y mejoras salariales.

Se han producido importantes enfrentamientos en los que las fuerzas de seguridad han lanzado gases lacrimógenos y utilizado camiones de agua para intentar contener los disturbios.

En Albania, tercer día de protestas que dejan ya al menos 71 policías heridos

El ministerio de Seguridad Nacional ha informado de que al menos ocho agentes han resultado heridos, mientras que en Albania, ya son 71 los policías heridos, entre ellos uno se encuentra en estado crítico, y decenas los detenidos, según ha informado este jueves la Policía del país.

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En la capital, Tirana, los enfrentamientos continúan por tercer día consecutivo. Las violentas protestas, por las que los manifestantes exigen al gobierno mejoras en el sistema educativo, dejan ya importantes destrozos en sucursales bancarias, tiendas de telefonía, restaurantes de comida rápida, semáforos y paradas de autobús.

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Las protestas, extendidas a otras ciudades del país, reúnen a miles de personas que exigen la dimisión del primer ministro albanés Edi Rama y piden más ayudas para los universitarios, quienes denuncian las malas condiciones de sus centros y las elevadas tasas académicas.