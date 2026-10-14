Estudiantes universitarios se han manifestado en Albania contra el sistema educativo, una protesta que derivó en actos violentos frente al Ministerio de Educación

Tras instar a los manifestantes a cesar su actuación y abandonar las inmediaciones del Ministerio, la Policía utilizó agua y gases lacrimógenos para dispersar a los estudiantes

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Detenidos 23 manifestantes y heridas 20 personas, incluidos estudiantes y al menos seis policías, tras una protesta estudiantil en las proximidades del Ministerio de Educación de Albania en la capital del país, Tirana. Según las autoridades albanesas, la concentración derivó en supuestos actos violentos por parte de un grupo de asistentes.

La Policía del país ha anunciado la detención de estas 23 personas en un comunicado recogido por la radiotelevisión pública albanesa 'RTSH' en el que el cuerpo ha alegado que, durante el transcurso de la concentración, un grupo de participantes llevó a cabo actos violentos, dañando la valla exterior y la puerta de acceso al patio, además de romper las ventanas y la fachada del edificio con losas de piedra y objetos contundentes.

La Policía tuvo que intervenir para tras la negativa de los manifestantes a desalojar el lugar

Tras ello, los agentes instaron a los manifestantes a cesar su actuación y abandonar las inmediaciones de la sede oficial del Ministerio, pero, denuncia la Policía, el grupo no atendió a sus peticiones y continuó lanzando cócteles molotov, petardos y objetos contundentes. Los agentes decidieron intervenir "de forma proporcionada para neutralizar a los autores de estos actos y restablecer el orden", tal y como reza la nota. La Policía utilizó agua y gases lacrimógenos para dispersar a los estudiantes.

"La Policía Estatal reitera su compromiso de garantizar plenamente el ejercicio del derecho constitucional de los ciudadanos a la reunión pacífica e insta a los participantes en las concentraciones a no cometer actos ilícitos, que socaven el orden público y la seguridad, ya que se enfrentarán a las consecuencias penales previstas por la ley", ha afirmado el cuerpo policial.

Además, los altercados y la respuesta policial han dejado otra veintena de heridos, según ha informado el Ministerio de Sanidad en un comunicado recogido por la citada cadena, en el que señala que un agente de policía, cuatro manifestantes y dos transeúntes siguen atendidos en el Hospital Universitario de Traumatología, aunque fuera de peligro.

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En el mismo centro, seis agentes de las fuerzas policiales, dos representantes de medios de comunicación y cuatro transeúntes ya han abandonado el hospital, ha indicado el Ministerio, que afirma también que "un diplomático extranjero, un representante de medios de comunicación y seis manifestantes han recibido tratamiento médico y han sido dados de alta" en el Centro Hospitalario Universitario Madre Teresa.