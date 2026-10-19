Esperanza Calvo 19 OCT 2026 - 15:32h.

Han sido dos días de disturbios, de actos vandálicos con más de 2.000 comercios afectados y las pérdidas son de miles de millones de euros.

Macron rechaza la dimisión del ministro del Interior tras los disturbios en Francia y le pide que despliegue "modalidades de actuación" contra "alborotadores"

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Han sido dos días de disturbios, de actos vandálicos con más de 2.000 comercios afectados y las pérdidas son de miles de millones de euros. La situación sigue descontrolada en muchas ciudades francesas hasta el punto de que se han decretado toques de queda en algunas zonas del país, informa Laia Forés. No se descarta decretar el estado de emergencia si la violencia persiste.

Francia está en shock tras 48 horas de violencia extrema y pillaje. La fiscalía investiga, al menos, dos muertes relacionadas con los disturbios. Grandes tiendas de lujo y también pequeños negocios. Hay dueños que se ven obligados a enfrentarse a la turba con la barra de una cortina. La desesperación es total ante la falta de respuesta del Estado. También vecinos indefensos han tenido que encararse a los saqueadores para proteger sus casas o sus vehículos

En ciudades como Limoges, donde los manifestantes incendiaron el Ayuntamiento, cientos de ciudadanos se han concentrado para condenar la violencia. Para ellos, llega tarde el toque de queda parcial que el primer ministro acaba de anunciar. Sin embargo, el ministro del Interior ha reconocido fallos de inteligencia y ha presentado su dimisión pero Macrón no la ha aceptado. La situación es grave, pero el presidente no ha querido cancelar su visita a Oriente Próximo.Le Pen, por su parte, aprovecha el momento: "En 6 meses los franceses podremos escoger otro camino", señala.

Mientras el país arde, miles de turistas se adaptan como pueden a un escenario de guerra. Esta mañana los manifestantes han cerrado los accesos al Louvre. Tras horas de espera, comienza la tensión y los insultos. Otros se lo toman con resignación. La ciudad de la luz vive días oscuros.

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Trump vuelve a reclamar a Francia que "cierre" la frontera porque "los migrantes se han apoderado" del país

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a abordar este lunes la crisis abierta en Francia por las protestas y disturbios originados en las movilizaciones de estudiantes y 'chalecos amarillos' para insistir en que el origen de esta inestabilidad se debe a, según entiende, la migración descontrolada. "Los migrantes se han apoderado de Francia. ¡Deben cerrar la frontera, y rápido!", ha reclamado Trump en un nuevo mensaje al respecto publicado en sus redes sociales.

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El nuevo mensaje del mandatario estadounidense es el segundo que publica sobre la crisis en Francia en las últimas 24 horas. Este pasado domingo por la tarde, se expresó en unos términos similares al asegurar que la migración está "prendiendo fuego" al país.

"La inmigración de personas de un mundo completamente diferente, personas con odio en sus corazones, ha destrozado a ese país que alguna vez fue grande", ha aseverado el mandatario, antes de reclamar a las autoridades galas que adopten medidas inmediatas para revertir la situación. "¡Cierren sus fronteras y tomen el control antes de que sea demasiado tarde!", manifestó.