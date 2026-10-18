El Gobierno echa la culpa de la violencia en las protestas a la extrema izquierda

Caos en Francia por unos disturbios que dejan más de 1.800 arrestos y 150 policías heridos: en Limoges, arde el ayuntamiento

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Las protestas en Francia por el coste de la vida y del precio de los combustibles ha acabado en una ola de violencia que no se había visto antes en el país. Aunque es cierto, tal y como informa la reportera de Informativos Telecinco, que la Policía actúa de forma más violenta aquí con respecto a otros países.

Francia está en campaña preelectoral por las elecciones que se celebrarán en unos meses. El Gobierno echa la culpa de la violencia a la extrema izquierda mientras los franceses sufren el aumento del coste de la vida.

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"Nosotros nunca habíamos sido tan pobres", señala una mujer de 59 años

La jornada de movilización que se produjo ayer llegó después de semanas de protestas en las calles. El sábado acabó con enfrentamientos entre los policías y los manifestantes. La explosión de violencia fue resultado del calor de las protestas multitudinarias que han sido mayoritariamente pacíficas y de la guerrilla urbana.

Los alumnos de Secundaria iniciaron la revuelta. "No hay suficientes profesores y las instalaciones están en ruina", señala un estudiante de 18 años. Y esta lucha se extendió a otros sectores. "Desde 2020 los billonarios duplican los ingresos mientras nosotros nunca habíamos sido tan pobres", señala una mujer de 59 años.

La desigualdad, los recortes en los servicios públicos, los salarios y las pensiones que no llegan han sido el caldo de cultivo de estas manifestaciones. "La República no cederá nada a los que quieren imponer desorden y violencia", asegura el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez.

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Estas manifestaciones coinciden con otras que se están produciendo en otras zonas de la Unión Europea como Bélgica o ayer en Italia por el descontento de la juventud.