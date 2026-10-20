El sospechoso estaba fichado por los servicios de inteligencia del país por sus presuntos vínculos con la ultraizquierda y tenía antecedentes judiciales.

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Un hombre de 34 años, de ultraizquierda, de padre español y en el radar del Ministerio del Interior francés en su lista de amenazas para la Seguridad del Estado ha sido detenido este martes (como principal sospechoso del incendio que devastó el Ayuntamiento de Limoges durante los disturbios del sábado pasado en Francia, tras los que hubo más de 2.000 detenciones.

El sospechoso estaba fichado por los servicios de inteligencia del país por sus presuntos vínculos con la ultraizquierda y tenía antecedentes judiciales. La Fiscalía Nacional Antiterrorista todavía evaluaba este martes si debe asumir el caso, según medios franceses.

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El joven, Hodei C.D., originario del departamento vecino de Creuse y trabajador eventual del sector de la construcción, fue detenido de madrugada en Bussière-Boffy, localidad integrada en el municipio de Val-d'Issoire, en Haute-Vienne, con la participación de agentes de la unidad de élite RAID, informó la Fiscalía de Limoges.

Según la prensa francesa, el sospechoso figura en los archivos de inteligencia con la denominada 'ficha S', utilizada para identificar a personas consideradas de interés para la seguridad del Estado. Vecinos y conocidos consultados por medios franceses lo describieron como un trabajador temporal de la construcción comprometido con la defensa del medioambiente.

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Una condena previa por agredir a un policía

Según el diario local Le Populaire du Centre, fue procesado por agredir a un policía durante una protesta celebrada en 2024 contra un proyecto de una fábrica de pellets de madera. Absuelto en primera instancia, fue condenado en apelación a un año de prisión con suspensión de la pena y recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo.

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El sospechoso habría participado en acciones del colectivo ecologista radical Les Soulèvements de la Terre, conocido por sus campañas de desobediencia civil y sus acciones directas contra proyectos que considera perjudiciales para el medioambiente.

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Un incendio aparentemente planificado

El alcalde de Limoges, Guillaume Guérin, del partido conservador Los Republicanos, afirmó este martes que el detenido probablemente dirigió el ataque. "No se destruye con fuego un edificio de dos siglos con una caja de cerillas y un mechero", declaró el regidor, tras expresar su expectativa de que se produzcan nuevas detenciones. Guerin, además, ha arremetido contra la respuesta policial, afirmando que los agentes "carecían de los recursos necesarios" y "retrocedieron" ante los alborotadores. "El estado ha fracasado", llegó a decir.

Varios individuos rompieron las ventanas para acceder al edificio para prenderle fuego el sábado, y las llamas destruyeron prácticamente todo el interior de la parte histórica, inaugurada en 1883, así como el tejado y el campanario, que se derrumbaron, mientras que los bomberos lograron salvar el ala moderna.

La fachada del edificio permanece en pie, aunque con riesgo de derrumbe. Unas 5.000 personas, entre las que había 700 individuos descritos por las autoridades como "radicalizados y extremadamente violentos", participaron en la manifestación celebrada el sábado en Limoges.

En la sesión de control al Gobierno celebrada en la Asamblea Nacional, el primer ministro francés, Sébastian Lecornu, afirmó que el incendio del Ayuntamiento de Limoges es un "símbolo claro" de "la amenaza que supone la ultraizquierda y la extrema izquierda radical que tiene una agenda de movilización y de desestabilización de nuestras instituciones". Lecornu tiene previsto visitar Limoges el viernes y ha prometido que el Estado contribuirá a reconstruir el edificio.