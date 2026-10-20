Donald Trump cree que si ganan los demócratas en las elecciones de noviembre el país arderá como Francia

El presidente de Estados Unidos cree que la inmigración está detrás de las violentas manifestaciones en Francia y asegura que: "París será una ciudad musulmana muy pronto"

La imagen de la violencia extrema en Francia y la indefensión: la dueña de un local se enfrenta a la turba con la barra de una cortina

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Las violentas manifestaciones en Francia han cruzado el Atlántico para ser usadas como arma arrojadiza por el presidente Donald Trump contra sus rivales del Partido Demócrata en las elecciones de mitad de mandato que tendrán lugar el martes 3 de noviembre.

"París será una ciudad musulmana muy pronto"

Así, en las últimas horas, ha mencionado a Francia más de veinte veces. Según el presidente estadounidense, los disturbios registrados en el país no tienen que ver con la educación ni con las reivindicaciones sociales, sino con la inmigración. "París será una ciudad musulmana muy pronto", asegura. También sostiene que hace años recomendó al presidente francés, Emmanuel Macron, cerrar las fronteras y advierte de que, si Francia y el resto de Europa no actúan, el continente está condenado al fracaso.

La insistencia de Trump con los problemas del otro lado del Atlántico tiene, sin embargo, una explicación mucho más cercana a casa. Algo que hemos visto ya durante un mitin celebrado en Kansas, donde utilizó los disturbios en Francia como advertencia electoral para los estadounidenses.

"Cuando vean campanarios ardiendo o incendios voraces en Francia, recuerden que eso es lo que los demócratas radicales quieren hacerle a Estados Unidos", dijo ante sus seguidores.