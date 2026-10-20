En Estados Unidos hay unos 72 millones de menores de 18 años, lo que implicaría desprenderse de acciones con un valor aproximado de más de 9.000 millones de euros

Donald Trump ha agradecido su "increíble generosidad" y ha asegurado que esta acción tendrá lugar "a través de las 'Cuentas Trump'"

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Una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos, esto es lo que ha prometido regalar Elon Musk, fundador y máximo accionista del conglomerado tecnológico y aeroespacial, y dueño de la mayor fortuna del mundo, en 2027. Se trata del "primero de muchos" regalos, tal y como ha compartido en un mensaje a través de sus redes sociales.

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Tras el anuncio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha agradecido al magnate sudafricano "su increíble generosidad al regalar acciones de SpaceX a millones de niños estadounidenses", si bien ha asegurado que esta acción tendrá lugar "a través de las 'Cuentas Trump'".

"Esto es exactamente lo que imaginamos al crear las 'Cuentas Trump': unir al gran sector privado, a Elon y a muchos otros, para invertir en nuestros niños, con diferencia nuestro activo más grande e importante, y dar a cada niño estadounidense una parte del 'sueño americano'", ha manifestado en redes.

Un desembolso en acciones de más de 10.000 millones de dólares

El empresario de origen sudafricano posee alrededor de 4.800 millones de acciones del fabricante de SpaceX, valoradas en más de 700.000 millones de dólares (623.000 millones de euros), además de opciones sobre acciones e incentivos que podrían elevar el total a unos 6.400 millones de títulos de la empresa de cohetes y comunicación satelital.

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Según los datos del Censo de Estados Unidos, en el país hay unos 72 millones de menores de 18 años, lo que implicaría que cumplir su promesa supondría desprenderse de acciones con un valor conjunto aproximado de 10.512 millones de dólares (9.356 millones de euros), después de que los títulos de SpaceX despidiesen la sesión del viernes a un precio de 146,03 dólares.

SpaceX tiene previsto publicar sus cuentas del tercer trimestre este martes. En el segundo trimestre de 2026, la compañía registró pérdidas de 541 millones de dólares (481 millones de euros), lo que representa una mejora del 46,3 % respecto de los 'números rojos' de 1.008 millones de dólares (897 millones de euros) contabilizados entre abril y junio del año pasado.

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A pesar de reducir prácticamente a la mitad sus pérdidas en el segundo trimestre, en los seis primeros meses de 2026 el resultado negativo de SpaceX alcanzó los 5.488 millones de dólares (4.884 millones de euros), un 257 % por encima de las pérdidas de 1.536 millones de dólares (1.367 millones de euros) anotadas por la empresa en el primer semestre de 2025.

De su lado, los ingresos del gigante aeroespacial sumaron en el trimestre 7.814 millones de dólares (6.954 millones de euros), un 92 % más que un año antes, alcanzando un total de 12.508 millones de dólares (11.132 millones de euros) en el primer semestre, un 53,7% más.

Las 'Cuentas Trump', inversión en fondos para los bebés estadounidenses

Fue el pasado mes de julio, la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, anunció la donación de una acción de la compañía a cada uno de los alrededor de 2 millones de niños beneficiarios de cuentas infantiles de inversión en el marco del programa presidencial 'Invest America'.

Las llamadas 'Cuentas Trump' son un programa federal de ahorro e inversión para menores estadounidenses que, puesto en marcha el pasado mes de julio, promete un depósito inicial de 1.000 dólares (855 euros) a cargo del Tesoro de Estados Unidos para los bebés estadounidenses nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Ese dinero se invertirá en fondos seleccionados y se podrá retirar, según el programa, cuando el menor cumpla los 18 años.

El esquema combina ese aporte público inicial con aportaciones voluntarias anuales de los padres de hasta 5.000 dólares (4.270 euros). Los menores nacidos antes del 1 de enero de 2025, en cambio, no tendrán los 1.000 dólares del Gobierno, aunque los padres podrán abrir la cuenta y realizar aportaciones anuales voluntarias.

Dado que Musk no ha aludido en modo alguno a la conexión entre su promesa y las 'Cuentas Trump', de coincidir su versión con la del inquilino de la Casa Blanca, queda por conocer a qué menores regalará acciones.