Durante la demostración, el coche ascendió por una rampa curva hasta quedar boca abajo para después impulsarse en el aire, hacer una voltereta y aterrizar sobre el asfalto

Tesla ha anunciado tres configuraciones para el nuevo Roadster con diferentes niveles de prestaciones y equipamiento

Compartir







Elon Musk y Tesla han presentado este jueves del nuevo Roadster, su modelo deportivo que incorpora tecnología desarrollada junto a SpaceX y que ha protagonizado una demostración en la que el coche ha sido capaz de elevarse del suelo, realizar maniobras aéreas y aterrizar de forma controlada.

La presentación ha tenido lugar en las instalaciones de pruebas de cohetes SpaceX en McGregor, en Texas, Estados Unidos. Durante la demostración, el vehículo ascendió por una rampa curva hasta quedar boca abajo para después impulsarse en el aire, hacer una voltereta y aterrizar de nuevo sobre el asfalto. El coche también ha sido capaz de elevarse por encima de otros automóviles mediante un sistema de propulsión.

Tres configuraciones que prometen alcanzar los 100km/h en apenas un segundo

El sistema combina ventiladores de alta potencia instalados bajo la carrocería, que generan adherencia para permitir determinadas maniobras, con propulsores de gas frío desarrollados en colaboración con SpaceX. Estos últimos utilizan aire comprimido a alta presión para impulsar y controlar el vehículo durante las demostraciones, que, sin embargo, no aseguran que todas las versiones puedan volar ni que estén autorizadas para circular por carretera.

Tesla ha anunciado tres configuraciones para el nuevo Roadster: Performance, Thrust y Rocket, con diferentes niveles de prestaciones y equipamiento. La versión Performance, con dos plazas, es capaz de acelerar de cero a 100 kilómetros por hora en menos de 1,6 segundos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La variante Thrust incorporará propulsores adicionales para reducir ese tiempo a menos de 0,9 segundos, mientras que la configuración Rocket, de una sola plaza, podrá realizar maniobras aéreas y alcanzar esa velocidad en menos de 0,59 segundos, según las cifras comunicadas por la compañía.

La empresa ha explicado que el deportivo superará los 370 kilómetros por hora y ofrecerá una autonomía superior a los 480 kilómetros. Tesla prevé iniciar su producción en 2028, después de los numerosos aplazamientos desde su presentación inicial en 2017.