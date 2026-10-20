El soldado atacó a un suboficial y también lesionó a un soldado y a un perro

Un muerto y un herido en un tiroteo en una mezquita en Ohio, EEUU

Compartir







Un militar colombiano ha muerto y otro ha resultado herido este martes tras ser disparados por otro soldado de su mismo batallón en el departamento de Boyacá, Colombia. El militar que disparó a sus compañeros se quitó la vida posteriormente según ha confirmado el Ejército de Colombia.

"De acuerdo con la información preliminar, en el hecho se habría visto involucrado un soldado profesional, quien accionó su arma de dotación contra un suboficial, ocasionando además lesiones a un soldado y a un canino. Posteriormente, se habría quitado la vida", ha indicado en un comunicado el Ejercito Nacional de Colombia en el además ha trasladado "sus más sinceras condolencias y solidaridad" a familiares y compañeros de los dos fallecidos.

El suceso ocurrió en la madrugada del martes en el municipio de Sogamoso, en el noroeste del país, que acoge al Batallón de Artillería número 1. Si bien todavía no se han confirmado las causas por las que el soldado disparó a sus compañeros de batallón, los hechos están ya está bajo investigación de las autoridades.

"Tan pronto se tuvo conocimiento de la situación, fueron activados los protocolos institucionales correspondientes y se iniciaron las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos. De la misma manera, se dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a las familias del soldado y suboficial fallecido, así como la atención médica de los afectados", ha agregado el Ejército colombiano