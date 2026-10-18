Noelia Camacho 18 OCT 2026 - 21:53h.

El régimen iraní ha ejecutado este año a 34 personas por participar en las manifestaciones del pasado enero

Irán ahorca a Saleh Mohammad, un luchador de 19 años campeón del mundo, tras ser acusado de “declarar la guerra a Alá”

Compartir







"Soy Najmeh Amini, tengo 23 años". Así empieza el mensaje de voz de esta joven iraní que estudia Contabilidad. Ella está condenada a muerte por el régimen islamista pero desde la cárcel ha logrado filtrar este audio para pedir ayuda. "Fui condenada a muerte. Soy una chica inocente, una joven con muchísimos sueños", explica.

Su único delito fue insultar al profeta Mahoma en Internet. En Irán, la blasfemia se condena con la muerte. "Si estás escuchando mi voz no me olvides. Lo único que quiero es justicia. Mientras siga viva tendré una esperanza: ver un Irán libre y próspero", sigue diciendo en el mensaje.

"Se ahorca a las personas a través de grúas de construcción", señala Carlos de las Heras

El régimen iraní ha ejecutado este año a 34 personas por participar en las manifestaciones del pasado enero. Una de ellas fue Alireza. Su caso conmovió al mundo porque se casó con su novia por teléfono para poder verla antes de la ejecución pero no le permitieron verla.

"En público, se ahorca a las personas a través de grúas de construcción", señala Carlos de las Heras, responsable de la Amnistía Internacional de Europa y Oriente Medio. En lo que va de año, Irán ha ejecutado a 600 personas ante el silencio internacional.