El soldado ucraniano se tuvo que amputar un pie para sobrevivir tras pasar varios meses aislado en una zona de combate

El Ejército realiza el rescate inédito del soldado herido, que quedó atrapado en una zona de combate rodeado de minas

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El soldado ucraniano Kostiantyn Vlasenko, de 49 años, ya ha hecho historia al convertirse en la primera persona en ser evacuada de una zona de guerra gracias a un dron. El aparato llegó hasta donde se encontraba el militar herido que no podía ser rescatado de otra manera porque estaba rodeado de minas y lo sacó del peligro en una operación inédita organizada por el Ejército de Ucrania.

En Ucrania, los drones no solo son un arma clave en esta guerra y con esta proeza militar han demostrado que también pueden ser usados como medio útil para rescatar a un soldado herido en plena zona de combate. La operación histórica fue diseñada al milímetro y permitió salvarle la vida a Vlasenko que ahora lo cuenta, aunque perdió sus dos pies.

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Otros drones rusos llegaron hasta donde estaba y lo hirieron en las piernas. La herida de su pie izquierdo fue a peor y él mismo tuvo que amputárselo para evitar que la infección lo matase.

El propio Vlasenko se dio por enterrado y desde el hospital relata su aventura que vivió en solitario durante 491 días con los víveres que los drones ucranianos le llevaban. El soldado de 49 años no podrá olvidar el zumbido de su rescatador, un dron gigante que lo llevó por los aires en Jarkov cuando ya él mismo había perdido toda esperanza.

La operación tardó seis meses en organizarse gracias a la idea del jefe de inteligencia de usar un dron UAV 'Heavy Shot Ayudag-6', capaz de trasportar una carga de hasta 130 kilos. El soldado fue transportado en una posición semisentada e inmóvil para evitar desestabilizar el aparato.

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La nueva guerra: más drones y menos tropas

Con un ‘Preparados para el despegue’ arrancó el rescate histórico de Kostiantyn Vlasenko. Antes del dron, probaron hacerlo por tierra y algunos soldados saltaron por los aires al estar el terreno lleno de minas y fuego enemigo. Durante meses, sus compañeros lo llamaban por teléfono y lo animaban.

Así fue como se convirtió en el primer soldado en la historia en ser evacuado por un dron del campo de batalla. Le dieron por muerto las fuerzas rusas tras un ataque hace 16 meses, pero él aguantó malherido, con una bala en el cuello y las piernas destrozadas.

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"Dos compañeros murieron intentando llegar hasta mí", se lamenta. Ya no quedó otra que intentar este rescate imposible para todos excepto para un dron, una señal de que la guerra ha cambiado y ahora es así: menos tropas y más drones.