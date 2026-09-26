Esta semana se conocía un informe de la CIA que alertaría sobre un posible ataque con drones a países incluso del Mediterráneo

Los países del flanco este de la Unión Europea son los que afrontan con mayor preocupación esta posible escalada

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Desde el inicio de la guerra de Ucrania, Rusia ha intensificado dentro de la Unión Europea movimientos asociados a la denominada ‘zona gris’, como ciberataques, incursiones de drones y sabotajes. Unas acciones que generan tensión entre los países europeos y la OTAN ante el riesgo de una eventual escalada.

Esta semana se conocía además un informe de la CIA que alertaría sobre un posible ataque con drones a países incluso del Mediterráneo, entre ellos España. Una preocupación que ya expresaba el año pasado el entonces viceministro polaco de Defensa, que advertía de que Rusia también tenía interés en España.

Los países en riesgo

Los países del flanco este de la Unión Europea son los que afrontan con mayor preocupación esta posible escalada. Desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022, todos estos países han incrementado su gasto en defensa en más de un 75%.

Especial atención reciben Estonia, Letonia y Lituania, junto a Polonia. Los cuatro países tienen una posición estratégica especialmente sensible para la OTAN: hacen frontera con Bielorrusia, aliado de Moscú, y en el caso de los países bálticos, se encuentran próximos a Kaliningrado, un enclave ruso considerado estratégico para la Alianza Atlántica.

Pero la amenaza no se limita a los países fronterizos con Rusia. Francia, Italia y España también están bajo el foco. La distancia geográfica respecto a Rusia no elimina su interés ni la posibilidad de sufrir acciones dentro de la denominada ‘zona gris’.

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Entre los escenarios que se plantean están los sabotajes y los ataques contra infraestructuras críticas. También la utilización de drones lanzados desde barcos, con capacidad para alcanzar distintos puntos de la Unión Europea.

El riesgo, por tanto, no tendría por qué materializarse en forma de una guerra convencional. El incremento de los sabotajes y de los ataques contra infraestructuras críticas podría formar parte de esa estrategia de presión y elevar la tensión hasta una escalada mayor.