Gonzalo Barquilla 23 OCT 2026 - 16:15h.

Melania Trump logra un alto el fuego entre Rusia y Ucrania en Oleshky desde el 29 de octubre para facilitar la ayuda humanitaria

La guerra entre Rusia y Ucrania ya es la de los drones cada día más dañinos y sofisticados

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La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha conseguido alcanzar este viernes un acuerdo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania en Oleshki, una localidad del sur ucraniano bajo control ruso.

La tregua entrará en vigor el próximo 29 de octubre, según anunció la Casa Blanca este viernes en una nota oficial. Los habitantes de esta ciudad, ocupada por las fuerzas rusas desde febrero de 2022, han alertado del agravamiento de la escasez de alimentos.

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Ambos países han pactado suspender temporalmente las operaciones militares en Oleshki

Según el comunicado difundido por la Casa Blanca, ambos países han pactado suspender temporalmente las operaciones militares en Oleshki para facilitar la llegada de ayuda humanitaria y organizar la evacuación de civiles a través de un corredor seguro. Fuentes como 'Reuters' corroboran el acuerdo.

Oleshki, una ciudad devastada donde los civiles hierven hierba para sobrevivir

La localidad ucraniana de Oleshki, situada frente a Jersón, al otro lado del río Dniéper, ha quedado reducida a escombros desde que las tropas rusas se hicieron con su control. Según 'Sky News', miles de civiles, incluidos niños, permanecen allí sin electricidad, agua corriente ni acceso regular a alimentos. Según la información publicada por el medio, algunos habitantes han llegado a hervir hierba para intentar alimentarse.

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Rusia y Ucrania intercambian 540 prisioneros mientras persisten las tensiones militares

La jornada también ha estado marcada por el intercambio de 540 prisioneros entre Rusia y Ucrania, con 270 liberados por cada bando, entre ellos nueve civiles y cinco ucranianos que se creía que habían muerto en el ataque de 2022 contra la prisión de Olenivka. Mientras tanto, Kiev denuncia que siguen vigentes las restricciones de velocidad de Starlink, que afectan a sus operaciones con drones, y Moscú asegura haber derribado 17 aparatos no tripulados que se dirigían hacia la capital, lo que ha llevado al cierre temporal de sus cuatro aeropuertos, según las autoridades rusas.