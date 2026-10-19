El excentrocampista se incorporó a las Fuerzas Armadas de Ucrania en otoño de 2022

Su mujer Vera Maksymyuk ha confirmado la noticia a través de las redes sociales

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El exfutbolista internacional ucraniano Roman Maksymyuk ha muerto en la guerra entre Ucrania y Rusia después de estar desaparecido en combate desde enero de 2025. Así lo ha confirmado su familia y su antiguo clum, el Dinamo de Kiev. El fallecimiento del jugador de 51 años se ha confirmado a través de un análisis de ADN, tal y como indicó la agencia de noticias ucraniana 'Ukrinform', que cita a la Asociación de Periodistas Deportivos de Ucrania y a la esposa del jugador, Vera Maksymyuk.

El excentrocampista se incorporó a las Fuerzas Armadas de Ucrania en otoño de 2022, tras el inicio de la invasión rusa a gran escala. Servía en la 25ª Brigada Aerotransportada Sicheslav y desapareció mientras participaba en una misión de combate en el frente de Pokrovsk, en la región de Donetsk. Su último contacto con su familia se produjo el 30 de enero de 2025.

"No fue simplemente una persona desaparecida", afirma su mujer en redes

Su mujer Vera Maksymyuk ha confirmado la noticia a través de las redes sociales para recordar la gran agonía que han vivido todo este tiempo: "No fue simplemente una persona desaparecida. Fue un marido, un padre, un hijo, un amigo".

Maksymyuk disputó cinco partidos con la selección absoluta de Ucrania entre 1998 y 2002. A lo largo de su carrera militó en varios clubes, entre ellos el Dinamo de Kiev, el Dnipro, el Chornomorets de Odesa y el Volyn, además del Zenit de San Petersburgo, según 'El Mundo'.

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Con el Dinamo de Kiev conquistó la Liga y la Copa de Ucrania en la temporada 1999-2000. El club expresó sus condolencias a la familia tras conocerse su muerte.