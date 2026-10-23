La huelga de camioneros contra los altos precios de los carburantes paraliza el sur de Italia desde hace una semana

Los bloqueos de los transportistas italianos dejan los supermercados, gasolineras y aeropuertos desabastecidos tras días de protestas

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A las protestas que han sacudido a Milán en los últimos días le sigue el bloqueo de los camioneros en protesta por los altos precios de los carburante. El desabastecimiento de productos básicos se extiende por el país, mientras el Gobierno de Giorgia Meloni trata de paliar la situación con decretos 'in extremis', la justicia investiga la posible intervención de las mafia.

“Es muy probable que la mafia aproveche las protestas de los transportistas”, ha asegurado este jueves el ministro de Justicia, Carlo Nordio, ante los medios italianos.

La Policía italiana trata de aclarar si detrás de las huelgas de los camioneros están los grupos mafiosos. El Ejecutivo italiano trató este jueves de desactivar las protestas al aprobar un decreto con medidas que de alguna forma amortiguan la subida del diésel que sufren los transportistas.

Meloni en vez de celebrar sus cuatro años de Gobierno ha tenido que enfrentar una situación crítica que amenaza con el desabastecimiento del país. La primer ministra de Italia vive uno de los momentos de mayor tensión social de su mandato con las protestas y paros que han puesto en jaque la infraestructura logística del país especialmente en las regiones del sur y focos que amenazan con extenderse al norte de Italia.

Napolés sigue bloqueada por los camioneros

Las ayudas aprobadas mediante un decreto este jueves no ha sido suficiente para calmar los ánimos y levantar todos los bloqueos. Especialmente en Nápoles, donde los camioneros bloqueando la ciudad y el abastecimiento.

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El detonante central es la huelga indefinida del transporte pesado, que cumple su séptimo día consecutivo en protesta por la escalada vertiginosa en los costes de la energía por las restricciones y la inestabilidad en el estrecho de Ormuz, que ha llevado el precio del gasóleo hasta los 2.29 euros por litro.

Los camioneros mantienen los bloqueos en las principales carreteras de Campania, Apulia y Calabria está asfixiando la economía del día a día con los supermercados del sur vacíos de alimentos de primera necesidad y productos perecederos como leche, carne, pescado, quesos, frutas y hortalizas.