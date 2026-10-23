Entre las víctimas figura una niña de 12 años que recibió doce impactos de bala

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Una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas en un tiroteo registrado este viernes en las localidades francesas de Trappes y La Verrière, en el departamento de Yvelines, situado en las proximidades de París. El presunto autor de los disparos, un hombre de 38 años, ha sido detenido por la policía francesa.

Según las informaciones difundidas por La Vanguardia y El Periódico, el ataque se produjo alrededor de las 10.30 horas, cuando el agresor abrió fuego desde un vehículo durante un recorrido por ambas localidades, disparando contra varios transeúntes. Los disparos causaron la muerte de una persona y dejaron cuatro heridos, algunos de ellos de extrema gravedad.

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Todas las víctimas han sido alcanzadas en la localidad de Trappes

Entre las víctimas figura una niña de 12 años que, según informó la cadena BFMTV citada por La Vanguardia, recibió doce impactos de bala. Asimismo, algunos testimonios recogidos por ese medio señalaron que el atacante habría efectuado ráfagas con un arma automática contra personas de color.

Según esta cadena, el hombre iba a bordo de un vehículo y ha realizado una ráfaga de disparos en la vía pública en Trappes, donde se han registrado todas las víctimas, y en La Verrière antes de ser detenido en Coignières.

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Por el momento, se desconocen los motivos del tiroteo. No obstante, la Fiscalía Nacional Antiterrorista francesa analiza los hechos para determinar si podría tratarse de un atentado, una hipótesis que todavía no ha sido confirmada.