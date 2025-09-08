El timo de los sorteos de Instagram y TikTok: señales de alerta para no caer en este fraude

Todos los sorteos deben incluir unas bases legales, sea cual sea la plataforma en que se realice

Cómo evitar dar tus datos personales en sorteos online sin perder la oportunidad de participar

Las redes sociales se han convertido en el canal perfecto para sortear premios falsos. Según datos de la FTC, los fraudes de este tipo generaron pérdidas por más de 301 millones de dólares solo en EE. UU. durante el año pasado, con víctimas que han llegado a perder hasta 907 dólares por sorteo. En España, casos como el uso indebido del logotipo de Mercadona para ofrecer un falso sorteo de 729€ han sido denunciados por autoridades y medios.

Señales claras de estafa en sorteos digitales

En Instagram y TikTok proliferan perfiles sin verificar que anuncian sorteos con premios desproporcionados e irreales. INCIBE advierte que una señal evidente es que el organizador no tenga “el tick azul” de autenticidad, aunque hay que tener cuidado ya que este tick azul en X no es garantía de nada, ya que se trata de un indicador de suscripción y no de veracidad. Por su parte, la Guardia Civil también ha alertado ante posibles fraudes en promociones falsas que imitan marcas reales.

Otro indicador es la falta de bases legales. La recomendación principal es buscarlas antes de participar en cualquier sorteo, ya que ningún sorteo real se lleva a cabo sin estas bases legales. También hay que prestar atención a la ortografía y calidad visual, y si vemos errores ortográficos, textos mal traducidos y fotografías de origen dudoso podemos sospechar de un posible fraude.

Además, en todos los casos, si existe una solicitud de pago adelantado, sea cual sea el motivo (ya sea por “envío”, “impuestos” o “comisiones”), estamos ante una señal clara de estafa. Los verdaderos premios son gratuitos. Si te piden pagar para aumentar tus probabilidades o para recibir el premio, es un fraude.

Cómo operan estos fraudes y qué buscan

La operativa habitual consiste en etiquetar masivamente usuarios o pedir que se comparta una publicación, redirigiendo luego a enlaces externos sospechosos. Peritos informáticos denuncian que la redirección lleva a páginas falsas diseñadas para capturar datos, instalar malware o incluso secuestrar cuentas. Estos enlaces suelen estar acortados o mostrarse cifrados para ocultar su destino real.

La causa común es recopilar información personal para revenderla o utilizarla en campañas no deseadas. En otros casos buscan que envíes dinero a través de servicios como Western Union o tarjetas regalo, que son más difíciles de rastrear, y luego desaparecen con tus fondos.

Existen casos notorios que incluso han implicado a influencers. Por ejemplo, en Colombia, más de 300 cuentas en Instagram promocionaban rifas sin autorización, lo que llevó a sanciones y posibles penas de hasta ocho años de prisión.

Reglas de seguridad para no caer en trampas

La combinación de señales de alerta puede evitarte problemas. No participes si el perfil no está verificado, anuncia premios exagerados o tiene pocos seguidores y actividad. No hagas caso de mensajes que insisten en actuar rápido; esta urgencia es típica de timadores.

Además, evita enlaces externos no oficiales. Si un sorteo legítimo tiene página web, suele pertenecer a la empresa o marca, no una url genérica o desconocida. Nunca facilites datos sensibles ni bancarios ni pagues para “reclamar el premio”.

Otra medida es fijarse en los comentarios antes de participar, ya que los fraudes suelen tener los comentarios cerrados, muy pocos comentarios o que haya perfiles falsos contestando. Si la participación en un sorteo requiere seguir pasos complejos sospecha de su autenticidad.

Si ya has aportado datos o pagado en falso, recopila evidencia (capturas, enlaces, contenido del mensaje) y denuncia ante la Guardia Civil/Policía. Abstente de compartir contraseñas o volver a interactuar con la cuenta. Contacta al banco si se filtró información financiera.

En resumen, los sorteos falsos en Instagram y TikTok combinan perfiles sin verificación, premios irreales, ausencia de bases legales, y exigencia de pagos o datos. Si detectas una o varias de estas señales, aléjate de inmediato. Verifica siempre, analiza antes de hacer clic y nunca compartas información personal con desconocidos.