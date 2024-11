Al contestar que no tiene con quién compartirlo, su historia se hace viral y todo el mundo se ofrece a compartir con él una parte del suyo. Él, ajeno completamente a las redes sociales, no se entera de su suerte hasta que ve por la tele que una oleada de premiados están dispuestos a darle un pedacito de su cuantía. El actor Amadeo Marín ha sido el encargado de dar vida a este emotivo personaje pero, ¿quién es este intérprete de trayectoria desconocida? ...

Se trata de un actor amateur, natural de La Rioja. De hecho, hasta hoy no se dedicaba profesionalmente a la interpretación, sino que su oficio está orientado al interiorismo y la decoración. Hace ocho años, se apuntó a un concurso de 'clowns' y, a partir de ahí, comenzó a participar en cortometrajes y anuncios, a la vez que pasó a formar parte de la compañía Cómicos Inestables del Norte . Sin tenerlo previsto, acabó siendo también uno de los riojanos que participó en la película que Isabel Coixet rodó en la región , 'Un amor', pensado que ahí había tocado el techo de su carrera.

Amadeo volvió a sus labores hasta que, meses atrás se presentó a un casting para protagonizar un cortometraje, del que no conocía su contenido exacto. "Fui pasando filtros hasta que me dijeron que había sido seleccionado y me enteré de que era para el anuncio de la Lotería de Navidad", ha dicho en una entrevista en el diario digital 'La Rioja', donde también ha constatado que el rodaje fue una "experiencia inolvidable". Éste se grabó en distintas localizaciones de Madrid y Vigo y el anuncio tiene como objetivo plasmar un claro mensaje: cómo la sociedad puede unirse para ayudar a una persona, tal y como hemos visto con la reciente ola de solidaridad que ha crecido tras la DANA en la Comunidad Valenciana.