Cómo usar la tarjeta de transporte público de Madrid en tú móvil

1. El primer paso es descargar la aplicación ‘Tarjeta Transporte Virtual’ en Google Play o Play Store, ya que, para IPhone esta aplicación aún no se encuentra disponible. En la actualidad existe la aplicación de ‘Tarjeta transporte’, es importante no confundirla con esta únicamente sirve para consultar y recargar abonos, pero no nos da la posibilidad de validar el viaje.