El alcalde de Fuenlabrada consigue su reto: se aprueba bautizar un centro para menas con el nombre de ‘Isabel Díaz Ayuso'

El Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada ha aprobado este jueves, con los votos a favor del PSOE y en contra los del resto de Grupos, pedir a la Comunidad que bautice como 'Isabel Díaz Ayuso' al centro de menores migrantes no acompañados de La Cantueña.

Además, ante las acusaciones de mantener una postura "racista" por su negativa al centro, el regidor ha respondido que Fuenlabrada es ciudad "experta en inclusión intercultural" . "Lo que no es normal es que no se comunique nada al Ayuntamiento: ni cuándo abrirá el centro ni cuántos menores vendrán", ha precisado.

Todo esto le ha llevado a anunciar que la próxima semana se reunirá con la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, a la que trasladará el caso. "Sus miembros no se lo creen", ha manifestado el regidor.

Mientras, el Grupo de Más Madrid ha votado en contra. La concejala María José Hernández ha expresado que, aunque no comparten la fórmula de La Cantueña, ha expresado que no "participarán en excentricidades". "La clave no es el nombre que hay que darle al edificio, sino en los niños", ha expresado.