Feijóo, ha dicho que es "bastante sensato" que el Gobierno de Canarias considere, a partir de ahora, que no debe acoger a más menores migrantes no acompañados y lo considere una competencia estatal . También ha respondido que su formación tiene una postura coherente, al contrario que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, sobre un pacto con el Gobierno para reformar la Ley de Extranjería, como reclaman Canarias y Ceuta.

"Nosotros hemos cumplido con nuestro deber , a pesar de lo que nos costó ser coherentes, y el que no plantea un proyecto razonable y sensato es el Gobierno de España entre otras cosas porque no lo tiene", ha señalado el líder de los populares, aludiendo así a que Vox rompió con el PP en seis autonomías al aceptar los presidentes autonómicos del PP la acogida de menores.

Por su parte, la diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido , ha advertido este martes al Gobierno de la importancia del apoyo político de su formación en pleno debate sobre las competencias con los menores migrantes no acompañados.

"No deberían olvidar que mi único voto puede ser determinante", ha señalado en una rueda de prensa en referencia a la aprobación de presupuestos, comisiones, comisiones de investigación o cualquier otra votación.

"Esos niños llegan a Canarias porque el Estado en alta mar decide que vengan a Canarias y porque si el interés superior del menor es lo que guía al Estado, no pueden forzar que en un sitio en el que caben cien, hayan doscientos y no hagan nada, porque entonces el interés superior del menor no les importa", ha indicado.